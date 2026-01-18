Ranking ATP/WTA: Cocciaretto riavvicina la top 50

Elisabetta Cocciaretto riavvicina la top 50 del ranking WTA.

Il titolo conquistato a Hobart, dove aveva iniziato il cammino dalle qualificazioni, le permette di risalire ben ventiquattro gradini, passando in un solo colpo dal n. 80 al n. 56. Il career high della tennista marchigiana, al secondo centro in carriera nel Tour maggiore (dopo Losanna 2023), è il n. 29, raggiunto il 21 agosto di tre anni or sono.

Tra le prime dieci si registra uno scambio di posizioni, con la russa Mirra Andreeva, impostasi ad Adelaide, che strappa la settima a Jasmine Paolini.

Poco più giù, da segnalare il nuovo primato personale della canadese Victoria Mboko (16; + 1), che, con il piazzamento in finale nel medesimo torneo, supera Naomi Osaka.

Best ranking anche per la statunitense Iva Jovic (27; + 3), spintasi al match clou di Hobart. Più in basso, spicca il + 31 messo a segno dall’australiana Kimberly Birrell, che, con la semifinale di Adelaide, si issa dal n. 107 al n. 76.

Tra le azzurre, dietro a Paolini e Cocciaretto, troviamo Lucia Bronzetti (107; – 1), Lucrezia Stefanini (139; 0) e Nuria Brancaccio (165; – 1). Nei pressi delle duecento Lisa Pigato (208: + 30), finalista pure nella seconda prova W75 di Nonthaburi, in Thailandia.

Anche il ranking ATP manda agli atti un avvicendamento all’interno della top ten. Il piazzamento nei quarti a Auckland, infatti, è sufficiente a Ben Shelton per scalzare dal settimo posto Félix Auger-Aliassime.

Rientra di prepotenza fra i trenta Tomas Machac (24; + 11), che ha sbancato Adelaide. Il ceco è stato già n. 20, il 3 marzo dell’anno scorso.

Per la seconda settimana consecutiva sono due gli italiani in top five: Jannik Sinner secondo e Lorenzo Musetti quinto. Seguono Flavio Cobolli (22; 0), Luciano Darderi (25; – 1), Lorenzo Sonego (40; 0), Matteo Berrettini (57; – 1), Matteo Arnaldi (65; 0) e Mattia Bellucci (76; 0).

Oltre il centesimo posto troviamo Luca Nardi (108; 0), Andrea Pellegrino (138; 0), Francesco Passaro (140; 0), Francesco Maestrelli (141; 0), Matteo Gigante (152; 0), Giulio Zeppieri (156; 0) e Stefano Travaglia (191; – 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Alexander Zverev, 4 Novak Djokovic, 5 Lorenzo Musetti, 6 Alex de Minaur, 7 Ben Shelton (+ 1), 8 Félix Auger-Aliassime (- 1), 9 Taylor Fritz, 10 Alexander Bublik.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Amanda Anisimova, 5 Elena Rybakina, 6 Jessica Pegula, 7 Mirra Andreeva (+ 1), 8 Jasmine Paolini (- 1), 9 Madison Keys, 10 Belinda Bencic.

Dalla stessa categoria