E Federer “tifa” Alcaraz: “Mi piacerebbe che…”

A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
Roger Federer non nasconde la sua simpatia per Carlos Alcaraz in vista degli Australian Open. “Alla sua giovane età, completare il Grande Slam sarebbe incredibile. Vediamo se riuscirà a fare qualcosa di pazzesco, spero che ci riesca, perché per il tennis sarebbe un momento incredibilmente speciale”, ha dichiarato l’ex campione svizzero. Se il 22enne spagnolo dovesse imporsi a Melbourne, diventerebbe il più giovane giocatore capace di conquistare tutti e quattro i Major. Un traguardo che Federer completò nel 2009 con il trionfo al Roland Garros, dopo aver fatto suoi gli altri tre Slam già cinque anni prima. Il 44enne elvetico si è detto entusiasta anche della rivalità tra Alcaraz e Jannik Sinner: “Quello che abbiamo visto in termini di progressi negli ultimi anni è stato meraviglioso. Mi sono allenato un po’ con loro. Sono colpitori di palla incredibili. Ovviamente c’è ancora molto da vedere. Spero solo che restino lontani dagli infortuni”. Ritiratosi nel 2022, Federer oggi si dedica alla famiglia e, pur non escludendo nulla, non contempla un futuro imminente da allenatore: “Mai dire mai. Edberg diceva la stessa cosa. Ma sono molto impegnato, ho quattro figli. Al momento non c’è alcuna possibilità”.
La crisi del settimo anno colpisce anche una delle coppie più vincenti della storia del tennis, quella formata da Carlos Alcaraz e dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Un sodalizio che ha permesso al giovanissimo talento di Murcia di bruciare la tappe e raggiungere a suon di vittorie il trono del tennis mondiale a soli […]
Resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959. Successo che doppiò l’anno dopo. Ed il capitano della squadra che nel 1976 tornò dal Cile con la Coppa Davis, anche quella una prima volta. Nicola Pietrangeli se n’é andato a 92 anni e con lui si chiude una […]
Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]