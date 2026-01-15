E Federer “tifa” Alcaraz: “Mi piacerebbe che…”

Roger Federer non nasconde la sua simpatia per Carlos Alcaraz in vista degli Australian Open. “Alla sua giovane età, completare il Grande Slam sarebbe incredibile. Vediamo se riuscirà a fare qualcosa di pazzesco, spero che ci riesca, perché per il tennis sarebbe un momento incredibilmente speciale”, ha dichiarato l’ex campione svizzero. Se il 22enne spagnolo dovesse imporsi a Melbourne, diventerebbe il più giovane giocatore capace di conquistare tutti e quattro i Major. Un traguardo che Federer completò nel 2009 con il trionfo al Roland Garros, dopo aver fatto suoi gli altri tre Slam già cinque anni prima. Il 44enne elvetico si è detto entusiasta anche della rivalità tra Alcaraz e Jannik Sinner: “Quello che abbiamo visto in termini di progressi negli ultimi anni è stato meraviglioso. Mi sono allenato un po’ con loro. Sono colpitori di palla incredibili. Ovviamente c’è ancora molto da vedere. Spero solo che restino lontani dagli infortuni”. Ritiratosi nel 2022, Federer oggi si dedica alla famiglia e, pur non escludendo nulla, non contempla un futuro imminente da allenatore: “Mai dire mai. Edberg diceva la stessa cosa. Ma sono molto impegnato, ho quattro figli. Al momento non c’è alcuna possibilità”.

Dalla stessa categoria