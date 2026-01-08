Brisbane: Sabalenka-Keys ai quarti, fuori Anisimova

Aryna Sabalenka ha cominciato l’anno nuovamente da Brisbane, ormai tappa abituale per lei nella prima settimana della nuova stagione WTA. Da campionessa in carica, la numero 1 del mondo è tornata nei quarti di finale grazie ai successi contro Cristina Bucsa all’esordio (in una cinquantina di minuti) e il 6-3 6-3 odierno contro Sorana Cirstea, all’ultima stagione nel tour.

Nella sfida della notte (italiana) che verrà, Sabalenka troverà di nuovo di fronte a sé Madison Keys, nella riedizione della finale dell’Australian Open 2025. La statunitense ha faticato un bel po’ per prevalere contro Diana Shnaider, sconfitta soltanto 6-7(5) 7-6(4) 7-6(5) in circa tre ore mostrando anche alcune difficoltà fisiche che l’hanno costretta a un medical time out a fine secondo set e l’hanno vista rientrare in campo con una coscia (la sinistra) pesantemente fasciata, faticando abbastanza nei primi game dopo la pausa a trovare di nuovo una minima fluidità nei movimenti. Per la cronaca, perino la sua avversaria, a metà del set decisivo, ha dovuto ricorrere alla fisioterapista per un fastidio nella zona del gomito sinistro.

Successi anche per Elena Rybakina e Karolina Muchova, prossime avversarie. La kazaka si è imposta 6-3 6-2 contro Paula Badosa mentre la ceca ha battuto 6-4 7-5 Ekaterina Alexandrova.

Nella parte bassa del tabellone, la sorpresa più grande è l’uscita di scena di Amanda Anisimova, battuta nella sessione serale contro Marta Kostyuk per 6-4 6-3. L’ucraina al prossimo turno sarà di fronte a Mirra Andreeva, vincitrice oggi 5-7 6-4 7-5 contro Linda Noskova dopo aver lasciato un set per strada già nel match d’esordio contro Olivia Gadecki. Per la giovanissima tennista classe 2007, oggi abbiamo messo in conto anche due match point consecutivi salvati, sul 4-5 e 15-40 nel set decisivo. L’ultimo quarto di finale, infine, vedrà di fronte Jessica Pegula e Liudmila Samsonova: la statunitense ha rimontato un set a Dayana Yastremska mentre l’italo-russa si è imposta 6-4 6-4 contro Aliaksandra Sasnovich.

Dalla stessa categoria