17 Gen 2026 07:24 - Senza categoria
Andreeva vince ad Adelaide, battuta Mboko in finale
di Diego Barbiani
Bella settimana per Mirra Andreeva, che ha cominciato il 2026 mettendosi da parte la delusione di un difficile finale di stagione passata e la mancata qualificazione (anche per colpe non sue, dato che non poté entrare in Giappone per giocarsi l’ultimo torneo) alle WTA Finals vinte dalla tennista che si contendeva con lei l’ultimo posto utile.
La tennista classe 2007 si è aggiudicata il WTA 500 di Adelaide con una finale dominata contro Victoria Mboko: 6-3 6-1. Due giovanissime, con la canadese capace di fare un balzo enorme lo scorso anno da fuori dalla top-300 a dentro la top-20 grazie anche al titolo WTA 1000 a casa sua, a Montreal, ma comunque in due momenti diversi nel tour. Per Mirra questo sarà già il quarto anno, per Victoria appena il primo “full time” e Andreeva ha già probabilmente un po’ più di esperienza e qualità, come oggi per esempio che dallo 0-3 lei ha tirato dritto vincendo 12 degli ultimi 13 game, mentre la rivale sembrava faticare anche da un aspetto di nervi e concentrazione che saltava, trovandosi spesso in balia di errori e rincorse.
Tolta quella difficoltà iniziale, Andreeva ha invece completato una settimana di affermazioni nette e abbastanza rapide.
6-3 6-1 in 69 minuti all’esordio contro Marie Bouzkova,
6-2 6-0 in 67 minuti ai quarti di finale contro Maja Joint,
6-3 6-2 in 94 minuti in semifinale contro Diana Shnaider,
6-3 6-1 in 64 minuti contro Victoria Mboko.
In ottica Australian Open, le due sono piazzate in due zone diverse del tabellone. Mboko è nell’ottavo di tabellone di Aryna Sabalenka, ed esordirà contro Emerson Jones nella nottata italiana tra domenica e lunedì, mentre Andreeva (anche lei in campo lunedì) è nel quarto di finale di Coco Gauff e avrà l’esordio contro Donna Vekic.
