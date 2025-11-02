Sinner vince Parigi e torna n.1 del mondo (per una settimana, ma…)

Jannik Sinner trionfa al torneo Atp Masters 1000 di Parigi (veloce indoor, montepremi 6.128.940 euro). L’altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera in finale il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del ranking Atp e 9 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4), in un’ora e 53 minuti. Con il successo di Parigi domani il campione in carica di Wimbledon tornerà numero uno del mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per Sinner si tratta del quinto titolo stagionale, il primo a livello Masters 1000 e il 23° in carriera.

