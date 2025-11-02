Diciamo che non c’è una risposta univoca perché dipende dal numero di vittorie, ma nel 2025 Sinner ha incassato più di 50 milioni di euro in un anno se sommiamo i premi e gli accordi commerciali. Questi numero non interessano solo ai tifosi, ma anche ai bookmaker perché permettono di determinare le quote delle scommesse […]
02 Nov 2025 17:06 - ATP
Sinner vince Parigi e torna n.1 del mondo (per una settimana, ma…)
di Luigi Ansaloni
Jannik Sinner trionfa al torneo Atp Masters 1000 di Parigi (veloce indoor, montepremi 6.128.940 euro). L’altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera in finale il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del ranking Atp e 9 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4), in un’ora e 53 minuti. Con il successo di Parigi domani il campione in carica di Wimbledon tornerà numero uno del mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per Sinner si tratta del quinto titolo stagionale, il primo a livello Masters 1000 e il 23° in carriera.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Sono i primi tedofori dei Giochi invernali annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica. Fanno parte dei 10.001 tedofori protagonisti del Grande Viaggio che il 6 dicembre partirà da Roma […]
Dopo la turbolenta vicenda di doping che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner, sono dovuti passare diversi mesi prima che Giacomo Naldi tornasse a lavorare nel circuito ATP. L’ex fisioterapista dell’attuale numero due del mondo, uno dei principali responsabili della vicenda Clostebol insieme a Umberto Ferrara, ha iniziato a collaborare con Francesco Passaro agli […]
Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]