“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
15 Nov 2025 10:41 - Davis Cup
Sinner come Alcaraz: “Coppa Davis? Meglio ogni 2 anni e con il format casa-trasferta”
di Redazione
“Con questo calendario in Coppa Davis è difficile avere ogni anno i migliori giocatori del mondo”. Anche Jannik Sinner dice la sua sull’attuale formula della Coppa Davis, un tema che continua a far discutere. Il numero 1 azzurro fa eco alle parole di Carlos Alcaraz e auspica un cambio di format che possa rendere la competizione più appetibile, con cadenza biennale e un ritorno al passato e alla modalità casa-trasferta.
“Quello che mi piacerebbe è avere una Coppa Davis che duri due anni – spiega Jannik -, in modo da poter organizzare le semifinali all’inizio dell’anno e la finale alla fine dell’anno da qualche parte. Purtroppo non ho mai giocato la Coppa Davis, la vera Coppa Davis, dove si gioca in trasferta, in Argentina o in Brasile, dove tutto lo stadio non è contro di te ma per l’altra squadra. Penso che questa sia la vera Coppa Davis”.
“Attualmente, se le finali si svolgono a Bologna, e c’è un Australia-Stati Uniti, ovviamente ci saranno spettatori, non dico di no, ma allo stesso tempo… perché non renderla la vera Coppa Davis? – aggiunge Sinner -. Immagino che dietro queste decisioni ci siano molte dinamiche che forse non conosco, ma mi piacerebbe che l’evento si svolgesse ogni due anni. Questo renderebbe la competizione ancora più grande. Noi italiani siamo fortunati – ha concluso – perché possiamo giocare a Bologna. Anche Malaga non è lontana. Abbiamo tantissimo pubblico e sostegno”.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]