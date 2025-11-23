Italia padrona della Coppa Davis: un tris da leggenda

Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
L’Italia vince la Coppa Davis 2025 e diventa è la prima squadra, da quando è stato abolito il challenger round (1972), a conquistare per 3 anni di fila l’Insalatiera, la quarta in totale. Si erano fermate a due successi di fila gli Stati Uniti di John McEnroe nel 1978-79 e 1981-82, la Svezia di Mats Wilander e Stefan Edberg nel 1984-85, la Germania di Boris Becker nel 1988-89, la Svezia di Jonas Bjorkman nel 1997-1998, la Spagna di Rafael Nadal nel 2008-09 e la Repubblica Ceca di Tomas Berdych nel 2012-13.
Volandri capitano da record
Nella storia della Coppa Davis soltanto Gran Bretagna, Australia, Francia e Stati Uniti hanno vinto almeno 3 Coppe Davis di fila. Inoltre gli ultimi due tennisti a vincere almeno 3 titoli consecutivi sono stati Stan Smith e Arthur Ashe. Ashe ha vinto 3 titoli di fila tra il 1968 e il 1970, Stan Smith invece ha firmato le 5 vittorie consecutive Usa dal 1968 al 1972. Da allora, il primo a centrare un tris è il quarantenne bolognese Simone Bolelli, con Filippo Volandri primo capitano a riuscirci dopo Harry Hopman che vinse 4 Coppe Davis di fila tra il 1964 e il 1967.
Profeti in patria
Tra l’altro per l’Italia questa di Bologna è stata la seconda finale giocata in casa dopo quella al Forum di Assago del 1998 persa contro la Svezia, la decima complessiva. Per numero di finali giocate l’Italia è settima di sempre, preceduta dalla Spagna 11, Svezia 12, Gran Bretagna 18, Francia 19, Australia 49 e Stati Uniti 61.
Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]
È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]