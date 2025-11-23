Italia padrona della Coppa Davis: un tris da leggenda

L’Italia vince la Coppa Davis 2025 e diventa è la prima squadra, da quando è stato abolito il challenger round (1972), a conquistare per 3 anni di fila l’Insalatiera, la quarta in totale. Si erano fermate a due successi di fila gli Stati Uniti di John McEnroe nel 1978-79 e 1981-82, la Svezia di Mats Wilander e Stefan Edberg nel 1984-85, la Germania di Boris Becker nel 1988-89, la Svezia di Jonas Bjorkman nel 1997-1998, la Spagna di Rafael Nadal nel 2008-09 e la Repubblica Ceca di Tomas Berdych nel 2012-13.

Volandri capitano da record

Nella storia della Coppa Davis soltanto Gran Bretagna, Australia, Francia e Stati Uniti hanno vinto almeno 3 Coppe Davis di fila. Inoltre gli ultimi due tennisti a vincere almeno 3 titoli consecutivi sono stati Stan Smith e Arthur Ashe. Ashe ha vinto 3 titoli di fila tra il 1968 e il 1970, Stan Smith invece ha firmato le 5 vittorie consecutive Usa dal 1968 al 1972. Da allora, il primo a centrare un tris è il quarantenne bolognese Simone Bolelli, con Filippo Volandri primo capitano a riuscirci dopo Harry Hopman che vinse 4 Coppe Davis di fila tra il 1964 e il 1967.

Profeti in patria

Tra l’altro per l’Italia questa di Bologna è stata la seconda finale giocata in casa dopo quella al Forum di Assago del 1998 persa contro la Svezia, la decima complessiva. Per numero di finali giocate l’Italia è settima di sempre, preceduta dalla Spagna 11, Svezia 12, Gran Bretagna 18, Francia 19, Australia 49 e Stati Uniti 61.

Dalla stessa categoria