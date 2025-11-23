Coppa Davis, Alcaraz: “Complimenti Italia, orgoglioso della Spagna”

A fare i complimenti all’Italia per la vittoria in Coppa Davis anche Carlos Alcaraz, grande assente della Spagna sconfitta in finale dagli azzurri. In una storia pubblicata su Instagram, il tennista spagnolo ha pubblicato la foto del trionfo azzurro scrivendo: “Complimenti all’Italia per un’altra Davis”, ha condiviso con tanto di bandiera italiana, “molto orgoglioso della squadra, avete un cuore davvero grande”.

