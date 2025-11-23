Cobolli da impazzire! Rimonta Munar e regala all’Italia la terza Coppa Davis consecutiva

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sul momento stellare del tennis in Italia adesso non ce ne sono più. L’Italia vince la Coppa Davis in casa e non era mai successo nella storia. Anche senza i due migliori giocatori il movimento tennistico italiano ha saputo pescare nelle retrovie e che retrovie. Berrettini e Company hanno dato una lezione di tennis e di attaccamento alla maglia come mai si era visto. La finale iniziava con un Berrettini sicuro del fatto suo e dall’inizio alla fine non ha mai ceduto un servizio e non ha mai lasciato trapelare nessun dubbio sul fatto che la partita potesse prendere una piega sbagliata. Una prestazione sontuosa che ha schiacciato il malcapitato Carreno Busta liquidato con un perentorio 63 64. Ma l’apoteosi la raggiunge come al solito il Flavio Cobolli nazionale che dopo avere lasciato il primo set praticamente non giocando e perdendolo per 6 1 ha iniziato dal secondo set una partita epica che ha visto piano piano raggiungere e poi piegare il numero 36 del mondo Jamie Munar chiudendo con un 16 76 75 che rappresenta la vittoria più importante per il tennista romano e che lo porta ad issarsi ad eroe nazionale. Una festa enorme una giornata storica che ormai con la terza Davis consecutiva porta il nostro paese in vetta al mondo. Bravi ragazzi Bravi tutti e grazie di tutto.

