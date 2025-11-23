Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
23 Nov 2025 20:01 - Davis Cup
Cobolli da impazzire! Rimonta Munar e regala all’Italia la terza Coppa Davis consecutiva
di Roberto Bartolozzi
Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sul momento stellare del tennis in Italia adesso non ce ne sono più. L’Italia vince la Coppa Davis in casa e non era mai successo nella storia. Anche senza i due migliori giocatori il movimento tennistico italiano ha saputo pescare nelle retrovie e che retrovie. Berrettini e Company hanno dato una lezione di tennis e di attaccamento alla maglia come mai si era visto. La finale iniziava con un Berrettini sicuro del fatto suo e dall’inizio alla fine non ha mai ceduto un servizio e non ha mai lasciato trapelare nessun dubbio sul fatto che la partita potesse prendere una piega sbagliata. Una prestazione sontuosa che ha schiacciato il malcapitato Carreno Busta liquidato con un perentorio 63 64. Ma l’apoteosi la raggiunge come al solito il Flavio Cobolli nazionale che dopo avere lasciato il primo set praticamente non giocando e perdendolo per 6 1 ha iniziato dal secondo set una partita epica che ha visto piano piano raggiungere e poi piegare il numero 36 del mondo Jamie Munar chiudendo con un 16 76 75 che rappresenta la vittoria più importante per il tennista romano e che lo porta ad issarsi ad eroe nazionale. Una festa enorme una giornata storica che ormai con la terza Davis consecutiva porta il nostro paese in vetta al mondo. Bravi ragazzi Bravi tutti e grazie di tutto.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]
È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]