Coppa Davis, Sinner e Musetti esaltano i compagni: “Vittoria incredibile, avete fatto la storia”

Jannik Sinner esulta con l’Italia. Il tennista azzurro, che ha rinunciato alla chiamata di capitan Volandri, ha fatto i complimenti alla Nazionale, cha battendo la Spagna in finale ha conquistato la terza Coppa Davis consecutiva: “Complimenti per questa vittoria incredibile”, ha scritto Sinner con tanto di emoticon tricolori in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Anche Lorenzo Musetti esulta per la vittoria azzurra. Il tennista carrarino, anche lui fuori dai convocati per sua scelta dopo le ATP Finals, ha seguito la finale contro la Spagna, battuta 2-0 grazie alle vittoria di Berrettini e Cobolli nei due singolari e ha condiviso la sua gioia su Instagram. “Che braviii!!! Avete fatto la storia!”, ha scritto in una storia riprendendo il match point di Cobolli.

