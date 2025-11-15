Sinner: “Cercherò di godermi la finale”. E intanto eguaglia Federer e Djokovic

“È stata una partita molto difficile, soprattutto all’inizio. Ho sbagliato qualche risposta e lui ha servito molto bene. Poi dopo ho cercato di alzare il livello, soprattutto nel secondo set e sono riuscito a ‘breakkarlo’. Questo mi ha dato fiducia e ho iniziato a spingere ancora di più. Domani è un giorno importante, grazie mille a tutti per il supporto”. Sono le prime parole di Jannik Sinner a bordo campo dopo la vittoria contro Alex de Minaur e il passaggio in finale alle ATP Finals di Torino. L’azzurro è alla sua terza finale consecutiva al Master di fine anno, impresa degna dei grandi big del passato. Per confermarsi campione dovrà battere uno tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime.

La soddisfazione di Jannik: “Passi avanti rispetto al 2024”

“Ho fatto un grande passo in avanti rispetto all’anno scorso – dice Sinner -. Quest’anno se mi vedo giocare devo dire che servo meglio e gioco meglio. È il mio giudizio personale su me stesso. Mi auguro che domani sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto. Per far questo ci saranno due giocatori in in forma. Che vinca il migliore e che sia una partita bella, poi vediamo come. Ogni incontro è diverso – aggiunge -, l’abbiamo visto a Roma e a Parigi, anche se la superficie è la stessa, può cambiare. Non vedo l’ora che arrivi domani, sono partite che apprezzo, che aspetto con impazienza, anche per vedere qual è il mio vero livello. Ed è fantastico avere questo incontro prima della pausa”.

Sinner da record: solo Federer e Djokovic come lui

“È l’ultimo torneo dell’anno per tutti noi, siamo un po’ stanchi – prosegue Sinner -. Io ho la fortuna di avere il pubblico che mi dà una grande spinta. Concludere l’anno in questo modo è molto positivo per me, domani proverò a godermi la partita e a concludere bene la settimana”. Aspettando la finale, Sinner continua ad aggiornare il libro dei record: accedendo all’ultimo atto delle ATP Finals 2025, l’italiano è riuscito così nell’impresa di raggiungere la finale dei quattro tornei Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) e delle ATP Finals nella stessa stagione, cosa che solo due tennisti in tutta la storia sono riusciti a fare: Roger Federer nel 2006 e 2007 e Novak Djokovic nel 2015 e nel 2023.

Dalla stessa categoria