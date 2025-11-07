Nemici mai: Sinner, Alcaraz e il selfie alle ATP Finals

Rivali sul campo, ma amici quando posano la racchetta: potrebbe essere il titolo del selfie di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, fatto al termine dell’allenamento sul campo centrale delle Atp Finals, e che l’atleta spagnolo ha postato sul suo profilo Instagram, taggando il tennista azzurro.

Due volti sorridenti e il pollice alzato dell’altoatesino per uno scatto che in un’ora ha collezionato più di 1.850 like. A corredo della foto nessuna parola, ma alcune emoji molto chiare: quella del numero 1 con a fianco due spade incrociate, a simboleggiare lo scontro che i due ingaggeranno nei prossimi giorni non solo per aggiudicarsi il torneo, ma anche il primo posto nella classifica mondiale di fine anno. E accanto a queste le emoji della bandiera italiana e spagnola con in mezzo quella della stretta di mano. Fra i primi commenti quello di un altro big del tennis azzurro, Matteo Berrettini, che scrive uno scherzoso “bravini”.

