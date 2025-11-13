Musetti: “Non giocherò la Coppa Davis”

“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
“Vista la mia condizione fisica e la mia situazione fuori dal campo, anche familiare (è in arrivo il suo secondo figlio), non giocherò la Coppa Davis. Ho parlato con Volandri, c’è dispiacere, purtroppo quest’anno non farò parte della squadra”. Così Lorenzo Musetti dopo la sconfitta con Carlos Alcaraz alle ATP Finals di Torino. L’azzurro ha confermato i rumors delle scorse ore e, così come Jannik Sinner, non prenderà parte alle Final 8 di Coppa Davis in programma la prossima settimana a Bologna. L’imminente nascita del secondogenito e la grande stanchezza accumulata nelle ultime settimane – otto tornei consecutivi da settembre a oggi – hanno spinto il numero 8 del mondo a rinunciare all’ultimo appuntamento stagionale.
E così, per difendere l’insalatiera conquistata nelle ultime due stagioni, capitan Volandri dovrà fare a meno dei suoi migliori giocatori. Al posto di Musetti è quasi certa la convocazione di Lorenzo Sonego, che già nei giorni scorsi si era detto disponibile a prendere parte alla spedizione emiliana in caso di forfait del carrarino. Il torinese si unirà quindi a Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori per tentare una difesa del titolo sicuramente più difficile ma non impossibile: anche se pesantemente rimaneggiata, l’Italia resta superiore all’Austria, avversaria nei quarti, e non partirebbe sfavorita in un’ipotetica semifinale contro Belgio o Francia.
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]
Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]