Musetti: “Non giocherò la Coppa Davis”

“Vista la mia condizione fisica e la mia situazione fuori dal campo, anche familiare (è in arrivo il suo secondo figlio), non giocherò la Coppa Davis. Ho parlato con Volandri, c’è dispiacere, purtroppo quest’anno non farò parte della squadra”. Così Lorenzo Musetti dopo la sconfitta con Carlos Alcaraz alle ATP Finals di Torino. L’azzurro ha confermato i rumors delle scorse ore e, così come Jannik Sinner, non prenderà parte alle Final 8 di Coppa Davis in programma la prossima settimana a Bologna. L’imminente nascita del secondogenito e la grande stanchezza accumulata nelle ultime settimane – otto tornei consecutivi da settembre a oggi – hanno spinto il numero 8 del mondo a rinunciare all’ultimo appuntamento stagionale.

E così, per difendere l’insalatiera conquistata nelle ultime due stagioni, capitan Volandri dovrà fare a meno dei suoi migliori giocatori. Al posto di Musetti è quasi certa la convocazione di Lorenzo Sonego, che già nei giorni scorsi si era detto disponibile a prendere parte alla spedizione emiliana in caso di forfait del carrarino. Il torinese si unirà quindi a Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori per tentare una difesa del titolo sicuramente più difficile ma non impossibile: anche se pesantemente rimaneggiata, l’Italia resta superiore all’Austria, avversaria nei quarti, e non partirebbe sfavorita in un’ipotetica semifinale contro Belgio o Francia.

