Djokovic e il ritiro: “Vorrei smettere alle Olimpiadi di Los Angeles”

Negli ultimi mesi, a Novak Djokovic sono state spesso rivolte domande – sia direttamente che indirettamente – sul suo ritiro. Il serbo ha sempre evitato di fornire una data precisa, ma questa volta sembra avere chiaro il luogo e l’occasione in cui vorrebbe farlo: “Per tutta la mia vita e la mia carriera, ho sempre avuto un piano mentale con diversi anni di anticipo: ciò che voglio e come lo voglio – ha spiegato Nole -. Avendo raggiunto assolutamente tutti gli obiettivi possibili, ho parlato delle Olimpiadi del 2028, poiché volevo continuare a giocare per molti anni ancora. Se potessi concludere la mia carriera alle Olimpiadi con la bandiera serba, sarebbe meraviglioso. Se ci riuscirò? Non lo so. Ci sono cose che sfuggono al mio controllo. Cerco di essere il più sano possibile, sia mentalmente che fisicamente, e mantenere quell’energia agonistica che mi spinge ad andare avanti”, ha dichiarato il serbo dopo aver conquistato il suo 101º torneo ad Atene.

