“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
10 Nov 2025 17:29 - ATP
Djokovic e il ritiro: “Vorrei smettere alle Olimpiadi di Los Angeles”
di Redazione
Negli ultimi mesi, a Novak Djokovic sono state spesso rivolte domande – sia direttamente che indirettamente – sul suo ritiro. Il serbo ha sempre evitato di fornire una data precisa, ma questa volta sembra avere chiaro il luogo e l’occasione in cui vorrebbe farlo: “Per tutta la mia vita e la mia carriera, ho sempre avuto un piano mentale con diversi anni di anticipo: ciò che voglio e come lo voglio – ha spiegato Nole -. Avendo raggiunto assolutamente tutti gli obiettivi possibili, ho parlato delle Olimpiadi del 2028, poiché volevo continuare a giocare per molti anni ancora. Se potessi concludere la mia carriera alle Olimpiadi con la bandiera serba, sarebbe meraviglioso. Se ci riuscirò? Non lo so. Ci sono cose che sfuggono al mio controllo. Cerco di essere il più sano possibile, sia mentalmente che fisicamente, e mantenere quell’energia agonistica che mi spinge ad andare avanti”, ha dichiarato il serbo dopo aver conquistato il suo 101º torneo ad Atene.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]
Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]
Diciamo che non c’è una risposta univoca perché dipende dal numero di vittorie, ma nel 2025 Sinner ha incassato più di 50 milioni di euro in un anno se sommiamo i premi e gli accordi commerciali. Questi numero non interessano solo ai tifosi, ma anche ai bookmaker perché permettono di determinare le quote delle scommesse […]
Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Sono i primi tedofori dei Giochi invernali annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica. Fanno parte dei 10.001 tedofori protagonisti del Grande Viaggio che il 6 dicembre partirà da Roma […]
Dopo la turbolenta vicenda di doping che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner, sono dovuti passare diversi mesi prima che Giacomo Naldi tornasse a lavorare nel circuito ATP. L’ex fisioterapista dell’attuale numero due del mondo, uno dei principali responsabili della vicenda Clostebol insieme a Umberto Ferrara, ha iniziato a collaborare con Francesco Passaro agli […]