“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
09 Nov 2025 12:59 - ATP
Djokovic e il forfait alle Finals: “Ho problemi a una spalla, ad Atene ho giocato grazie agli antidolorifici”
di Redazione
Solo poche ore dopo aver vinto il titolo nell’ATP Atene 2025 e dopo aver confermato il suo ritiro dalle ATP Finals 2025, Novak Djokovic ha parlato attraverso i suoi social media della sua decisione: “Ero molto entusiasta di competere a Torino e dare il meglio di me stesso, ma dopo la finale di Atene, mi dispiace comunicarvi che devo ritirarmi a causa di un infortunio. Mi dispiace molto per i tifosi che volevano vedermi giocare; il vostro sostegno significa tantissimo per me. Auguro a tutti i giocatori un torneo fantastico e spero di tornare presto in campo con voi!”.
In conferenza stampa post finale ad Atene, dove Nole ha conquistato il titolo numero 101 in carriera grazie al sofferto successo su Musetti, il serbo ha parlato con più precisione dei problemi fisici che lo hanno convinto a rinunciare all’appuntamento di Torino per il secondo anno consecutivo: “Ho avuto problemi alla spalla durante tutto il torneo. Ho preso potenti antidolorifici per poter giocare la finale. Quando gli effetti collaterali diminuiranno, non sarà piacevole. Non sono riuscito a giocare a Torino al livello richiesto, considerando i problemi”.
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]
Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]
Diciamo che non c’è una risposta univoca perché dipende dal numero di vittorie, ma nel 2025 Sinner ha incassato più di 50 milioni di euro in un anno se sommiamo i premi e gli accordi commerciali. Questi numero non interessano solo ai tifosi, ma anche ai bookmaker perché permettono di determinare le quote delle scommesse […]
Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Sono i primi tedofori dei Giochi invernali annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica. Fanno parte dei 10.001 tedofori protagonisti del Grande Viaggio che il 6 dicembre partirà da Roma […]
Dopo la turbolenta vicenda di doping che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner, sono dovuti passare diversi mesi prima che Giacomo Naldi tornasse a lavorare nel circuito ATP. L’ex fisioterapista dell’attuale numero due del mondo, uno dei principali responsabili della vicenda Clostebol insieme a Umberto Ferrara, ha iniziato a collaborare con Francesco Passaro agli […]