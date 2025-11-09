Djokovic e il forfait alle Finals: “Ho problemi a una spalla, ad Atene ho giocato grazie agli antidolorifici”

Solo poche ore dopo aver vinto il titolo nell’ATP Atene 2025 e dopo aver confermato il suo ritiro dalle ATP Finals 2025, Novak Djokovic ha parlato attraverso i suoi social media della sua decisione: “Ero molto entusiasta di competere a Torino e dare il meglio di me stesso, ma dopo la finale di Atene, mi dispiace comunicarvi che devo ritirarmi a causa di un infortunio. Mi dispiace molto per i tifosi che volevano vedermi giocare; il vostro sostegno significa tantissimo per me. Auguro a tutti i giocatori un torneo fantastico e spero di tornare presto in campo con voi!”.

In conferenza stampa post finale ad Atene, dove Nole ha conquistato il titolo numero 101 in carriera grazie al sofferto successo su Musetti, il serbo ha parlato con più precisione dei problemi fisici che lo hanno convinto a rinunciare all’appuntamento di Torino per il secondo anno consecutivo: “Ho avuto problemi alla spalla durante tutto il torneo. Ho preso potenti antidolorifici per poter giocare la finale. Quando gli effetti collaterali diminuiranno, non sarà piacevole. Non sono riuscito a giocare a Torino al livello richiesto, considerando i problemi”.

