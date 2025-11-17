È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
17 Nov 2025 20:41 - Davis Cup
Coppa Davis, Volandri: “Quest’anno c’è più pressione, ma siamo pronti”
di Redazione
“Ovviamente quest’anno sentiamo più responsabilità, dopo le vittorie del 2023 e del 2024: sentiamo la responsabilità di giocare qui in Italia, ma siamo abituati a sentire questa pressione, quindi non vediamo l’ora di iniziare la competizione”. Queste le parole con cui il capitano della squadra azzurra di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha commentato lo stato d’animo dei giocatori a due giorni dall’esordio ai quarti contro l’Austria, sfida prevista per mercoledì, che segnerà l’inizio della gara per gli italiani a difesa del titolo di campioni in carica. Sul fatto che l’Austria si sia qualificata per le Finals Eight di Coppa Davis, Volandri ha commentato dicendo che “sono il capitano da cinque anni, quindi non sono sorpreso della loro vittoria, anche perché la Coppa Davis non è un torneo normale, è completamente diverso e sappiamo che il ranking il più delle volte non conta”. Penso, ha aggiunto, “che quest’anno il tabellone sia piuttosto equilibrato, quindi lotteremo tutti per il trofeo”.
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]
“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]