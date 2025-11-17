Coppa Davis, Volandri: “Quest’anno c’è più pressione, ma siamo pronti”

“Ovviamente quest’anno sentiamo più responsabilità, dopo le vittorie del 2023 e del 2024: sentiamo la responsabilità di giocare qui in Italia, ma siamo abituati a sentire questa pressione, quindi non vediamo l’ora di iniziare la competizione”. Queste le parole con cui il capitano della squadra azzurra di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha commentato lo stato d’animo dei giocatori a due giorni dall’esordio ai quarti contro l’Austria, sfida prevista per mercoledì, che segnerà l’inizio della gara per gli italiani a difesa del titolo di campioni in carica. Sul fatto che l’Austria si sia qualificata per le Finals Eight di Coppa Davis, Volandri ha commentato dicendo che “sono il capitano da cinque anni, quindi non sono sorpreso della loro vittoria, anche perché la Coppa Davis non è un torneo normale, è completamente diverso e sappiamo che il ranking il più delle volte non conta”. Penso, ha aggiunto, “che quest’anno il tabellone sia piuttosto equilibrato, quindi lotteremo tutti per il trofeo”.

Dalla stessa categoria