Coppa Davis, Volandri: “Nelle finali il ranking non conta”

“Pensavo che la Repubblica Ceca potesse battere la Spagna, invece ieri ha vinto la Spagna. Poi, prima della partita della Germania, pensavo che i tedeschi avrebbero avuto vita facile, invece alla fine hanno salvato cinque match point: è difficile per tutti, specialmente per noi che dobbiamo giocare una finale, e nelle finali i ranking non contano davvero, specialmente in Coppa Davis”. Così il capitano della squadra italiana di Coppa Davis Filippo Volandri, dopo il successo degli azzurri contro il Belgio, parla dei possibili avversari che dovranno sfidare in finale la prossima domenica, per difendere il titolo di campioni in carica. Volandri si è detto “orgoglioso” della vittoria di stasera: “siamo forti, abbiamo un bellissimo rapporto e ci supportiamo”. Per quanto riguarda i due doppisti, Bolelli e Vavassori, che fino adesso sono rimasti in panchina, Volandri ha detto che “non vedono l’ora di giocare, scalpitano” e “avrebbero fatto una partita strepitosa”. Ma fortunatamente, ha concluso, “arriviamo alla finale senza aver disputato nessun doppio di spareggio”.

