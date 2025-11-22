Coppa Davis, Volandri: “Nelle finali il ranking non conta”

Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
“Pensavo che la Repubblica Ceca potesse battere la Spagna, invece ieri ha vinto la Spagna. Poi, prima della partita della Germania, pensavo che i tedeschi avrebbero avuto vita facile, invece alla fine hanno salvato cinque match point: è difficile per tutti, specialmente per noi che dobbiamo giocare una finale, e nelle finali i ranking non contano davvero, specialmente in Coppa Davis”. Così il capitano della squadra italiana di Coppa Davis Filippo Volandri, dopo il successo degli azzurri contro il Belgio, parla dei possibili avversari che dovranno sfidare in finale la prossima domenica, per difendere il titolo di campioni in carica. Volandri si è detto “orgoglioso” della vittoria di stasera: “siamo forti, abbiamo un bellissimo rapporto e ci supportiamo”. Per quanto riguarda i due doppisti, Bolelli e Vavassori, che fino adesso sono rimasti in panchina, Volandri ha detto che “non vedono l’ora di giocare, scalpitano” e “avrebbero fatto una partita strepitosa”. Ma fortunatamente, ha concluso, “arriviamo alla finale senza aver disputato nessun doppio di spareggio”.
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]
È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]