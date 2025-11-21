Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
21 Nov 2025 17:50 - Davis Cup
Coppa Davis: un grande Berrettini doma Collignon, il primo punto è dell’Italia
di Redazione
Italia in vantaggio 1-0 sul Belgio nella semifinale di Coppa Davis a Bologna con la vittoria di Matteo Berrettini su Raphael Collignon in due set. L’azzurro domina il primo set 6-3 con un break nel secondo game, si complica la vita nel secondo dopo un break immediato e recuperato dal belga nel quarto gioco. Ancora break Berrettini che nel settimo gioco si riprende il vantaggio dopo un paio di momenti di buio e chiude in un’ora e mezzo di gioco.
“I pensieri sono pochi, c’è tanta felicità, tanto calore, tanto affetto e tanta voglia di lottare – ha detto Berrettini ai microfoni dopo aver vinto il singolare, mostrandosi visibilmente emozionato -. La partita me la sono un po’ complicata, scusate. Ma alla fine è andata bene, ho lottato come sempre fino alla fine, tirando fuori tutte le energie che ho in corpo. Festeggiamo ma ora facciamo il tifo per Flavio. Neanche mi ricordo – ha concluso – quanti anni avevo quando ho iniziato a sognare di poter giocare, ero con mio fratello e ricordo che fingevamo da piccoli di essere tennisti professionisti: il tempo passa veloce ma queste emozioni non passano mai”.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]
È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]