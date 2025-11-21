Coppa Davis: un grande Berrettini doma Collignon, il primo punto è dell’Italia

Italia in vantaggio 1-0 sul Belgio nella semifinale di Coppa Davis a Bologna con la vittoria di Matteo Berrettini su Raphael Collignon in due set. L’azzurro domina il primo set 6-3 con un break nel secondo game, si complica la vita nel secondo dopo un break immediato e recuperato dal belga nel quarto gioco. Ancora break Berrettini che nel settimo gioco si riprende il vantaggio dopo un paio di momenti di buio e chiude in un’ora e mezzo di gioco.

“I pensieri sono pochi, c’è tanta felicità, tanto calore, tanto affetto e tanta voglia di lottare – ha detto Berrettini ai microfoni dopo aver vinto il singolare, mostrandosi visibilmente emozionato -. La partita me la sono un po’ complicata, scusate. Ma alla fine è andata bene, ho lottato come sempre fino alla fine, tirando fuori tutte le energie che ho in corpo. Festeggiamo ma ora facciamo il tifo per Flavio. Neanche mi ricordo – ha concluso – quanti anni avevo quando ho iniziato a sognare di poter giocare, ero con mio fratello e ricordo che fingevamo da piccoli di essere tennisti professionisti: il tempo passa veloce ma queste emozioni non passano mai”.

