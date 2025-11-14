Coppa Davis: Sonego convocato al posto di Musetti

Sarà Lorenzo Sonego a prendere il posto di Lorenzo Musetti come singolarista alle Final 8 di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo ha confermato il capitano della squadra azzurra, Filippo Volandri a margine delle ATP Finals di Torino. Gli altri convocati saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Musetti ha annunciato il forfait ieri sera, al termine del match perso a Torino contro Carlos Alcaraz: “Vista la mia condizione fisica e la mia situazione fuori dal campo, anche familiare (è in arrivo il suo secondo figlio), non giocherò la Coppa Davis. Ho parlato con Volandri, c’è dispiacere, purtroppo quest’anno non farò parte della squadra”.

L’imminente nascita del secondogenito e la grande stanchezza accumulata nelle ultime settimane – otto tornei consecutivi da settembre a oggi – hanno spinto il numero 8 del mondo a rinunciare all’ultimo appuntamento stagionale. Il forfait di Musetti si aggiunge a quello di Jannik Sinner e così per difendere l’insalatiera conquistata nelle ultime due stagioni, capitan Volandri dovrà fare a meno dei suoi migliori giocatori. Una missione che dunque si complica, anche se l’Italia potrà contare su una formazione di buon livello, seppur rimaneggiata: gli azzurri restano superiori all’Austria, avversaria nei quarti, e non partirebbero sfavoriti in un’ipotetica semifinale contro Belgio o Francia.

