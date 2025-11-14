Coppa Davis: Sonego convocato al posto di Musetti

“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
Sarà Lorenzo Sonego a prendere il posto di Lorenzo Musetti come singolarista alle Final 8 di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo ha confermato il capitano della squadra azzurra, Filippo Volandri a margine delle ATP Finals di Torino. Gli altri convocati saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Musetti ha annunciato il forfait ieri sera, al termine del match perso a Torino contro Carlos Alcaraz: “Vista la mia condizione fisica e la mia situazione fuori dal campo, anche familiare (è in arrivo il suo secondo figlio), non giocherò la Coppa Davis. Ho parlato con Volandri, c’è dispiacere, purtroppo quest’anno non farò parte della squadra”.
L’imminente nascita del secondogenito e la grande stanchezza accumulata nelle ultime settimane – otto tornei consecutivi da settembre a oggi – hanno spinto il numero 8 del mondo a rinunciare all’ultimo appuntamento stagionale. Il forfait di Musetti si aggiunge a quello di Jannik Sinner e così per difendere l’insalatiera conquistata nelle ultime due stagioni, capitan Volandri dovrà fare a meno dei suoi migliori giocatori. Una missione che dunque si complica, anche se l’Italia potrà contare su una formazione di buon livello, seppur rimaneggiata: gli azzurri restano superiori all’Austria, avversaria nei quarti, e non partirebbero sfavoriti in un’ipotetica semifinale contro Belgio o Francia.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]