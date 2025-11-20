Coppa Davis, Munar e il doppio: la Spagna rimonta la Repubblica Ceca

Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Ci sono voluti due tie break alla Spagna per avere ragione della Repubblica Ceca nel decisivo doppio dei quarti di finale di Coppa Davis: la squadra capitanata da David Ferrer, pur orfana di Alcaraz, approda così alle semifinali. Nel primo singolare Jakub Mensik ha sconfitto Pablo Carreno Busta 7-5 6-4, siglando il primo punto per la Repubblica Ceca, mentre nel secondo singolare Jaume Munar haportato la Spagna in parità sconfiggendo Jiri Lehecka 6-3 6-4. Nel doppio Marcel Granollers e Pedro Martinez hanno avuto ragione con un 7-6(8) 7-6(8) di Tomas Machac e Jakub Mensik, regalando alla Spagna la semifinale, dove affronterà sabato la vincente della sfida di Argentina-Germania. Già definita, invece, l’altra semifinale, nella parte alta del tabellone, con la sfida fra Italia e Belgio in programma per domani.
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]
È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]