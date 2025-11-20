Coppa Davis, Munar e il doppio: la Spagna rimonta la Repubblica Ceca

Ci sono voluti due tie break alla Spagna per avere ragione della Repubblica Ceca nel decisivo doppio dei quarti di finale di Coppa Davis: la squadra capitanata da David Ferrer, pur orfana di Alcaraz, approda così alle semifinali. Nel primo singolare Jakub Mensik ha sconfitto Pablo Carreno Busta 7-5 6-4, siglando il primo punto per la Repubblica Ceca, mentre nel secondo singolare Jaume Munar haportato la Spagna in parità sconfiggendo Jiri Lehecka 6-3 6-4. Nel doppio Marcel Granollers e Pedro Martinez hanno avuto ragione con un 7-6(8) 7-6(8) di Tomas Machac e Jakub Mensik, regalando alla Spagna la semifinale, dove affronterà sabato la vincente della sfida di Argentina-Germania. Già definita, invece, l’altra semifinale, nella parte alta del tabellone, con la sfida fra Italia e Belgio in programma per domani.

