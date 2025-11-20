20 Nov 2025 17:08 - Davis Cup

Coppa Davis, Munar e il doppio: la Spagna rimonta la Repubblica Ceca

di Redazione

Ci sono voluti due tie break alla Spagna per avere ragione della Repubblica Ceca nel decisivo doppio dei quarti di finale di Coppa Davis: la squadra capitanata da David Ferrer, pur orfana di Alcaraz, approda così alle semifinali. Nel primo singolare Jakub Mensik ha sconfitto Pablo Carreno Busta 7-5 6-4, siglando il primo punto per la Repubblica Ceca, mentre nel secondo singolare Jaume Munar haportato la Spagna in parità sconfiggendo Jiri Lehecka 6-3 6-4. Nel doppio Marcel Granollers e Pedro Martinez hanno avuto ragione con un 7-6(8) 7-6(8) di Tomas Machac e Jakub Mensik, regalando alla Spagna la semifinale, dove affronterà sabato la vincente della sfida di Argentina-Germania. Già definita, invece, l’altra semifinale, nella parte alta del tabellone, con la sfida fra Italia e Belgio in programma per domani.

