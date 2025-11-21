Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
21 Nov 2025
Coppa Davis: Germania in semifinale, Argentina ko dopo un doppio drammatico
di Redazione
La Germania si prende la semifinale di Coppa Davis, dove troverà la Spagna. Una sfida, quella con l’Argentina, conclusa in piena notte a Bologna dopo due ore e mezza di gioco in cui la parola fine l’ha messa la coppia di tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz, che ha battuto i sudamericani Andres Molteni/Horacio Zeballos 4-6 6-4 7-6(10) al quinto match point dopo che l’Argentina ne aveva falliti tre. La sfida si era aperta con il successo nel singolare di Martin Etcheverry su Jan-Lennard Struff per 7-6(3) 7-6(7): poi il numero 3 al mondo, Alexander Zverev, aveva conquistato il punto per i tedeschi battendo Francisco Cerundolo 6-4 7-6(3). Domani la semifinale con la Spagna priva di Carlos Alcaraz.
