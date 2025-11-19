Coppa Davis: Djokovic, Becker e Ljubicic a Bologna per l’omaggio a Nikola Pilic

Si è riempito di applausi e di cori, il campo della Super Tennis Arena di Bologna, quando ha fatto il suo ingresso il campione Novak Djokovic, arrivato sotto le due Torri in occasione della Coppa Davis, nel giorno dell’esordio degli azzurri, che si batteranno contro l’Austria con l’obiettivo di difendere il titolo di campioni, dopo le vittorie del 2023 e del 2024. Il giocatore serbo è arrivato al padiglione 37 di BolognaFiere, poco prima dell’inizio della partita, per rendere omaggio alla memoria di Nikola Pilic, morto a settembre a 86 anni, leggenda della Coppa Davis, nella cerimonia organizzata in suo onore. Con lui anche Boris Becker e Ivan Ljubicic.

“Non c’è scenario migliore della Coppa Davis per celebrare l’eredità di Niki, che probabilmente rimarrà l’unico capitano di Coppa Davis nella storia di questa competizione a squadre, la più storica e la più importante nel tennis, ad aver vinto con tre nazioni diverse: Germania, Croazia e Serbia” ha commentato Djokovic. “Questa è un’impresa incredibile, che molto probabilmente non sarà mai più ripetuta. Quindi, di cuore, grazie Niki” ha aggiunto, ricordando che “la sua grandezza ha fatto bene al tennis a livello internazionale e anche alla mia carriera”.

A celebrare Pilic anche Ivan Ljubicic, giocatore di punta della squadra croata quando vinse la Coppa Davis sotto la guida di Pilic, e Becker, che portò la Germania che portò la Germania alle sue prime vittorie storiche in Coppa Davis. Con gli spalti che iniziano a riempirsi, e tra i cori dei tifosi già presenti, Ljubicic ha detto che “Niki per me era molto più di una figura tennistica, era il padre del tennis croato, colui che ci ha mostrato la via: quando ha deciso di tornare in Croazia, prendere in mano la squadra, e portarci al titolo è stata l’emozione più grande della nostra vita”.

