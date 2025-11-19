Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
19 Nov 2025 19:41 - Davis Cup
Coppa Davis: Cobolli schianta Misolic e porta l’Italia in semifinale!
di Redazione
L’Italia vince anche il secondo singolare dei quarti di finale della Coppa Davis contro l’Austria e si qualifica alle semifinali. L’azzurro Flavio Cobolli ha infatti battuto Filip Misolic, in due set, con il punteggio di 6-1 6-3 in poco più di un’ora. La prossima sfida per l’Italia sarà quella con il Belgio – vittorioso ieri contro la Francia – in programma venerdì.
Cobolli: “Il giorno più bello della mia vita”
“È speciale giocare su questo campo, è il giorno più bello della mia vita, ho sempre sognato di indossare questa maglia e farlo in Italia”, ha detto Flavio Cobolli, pochi minuti dopo aver battuto Misolic, nel secondo match della sfida tra Italia e Austria della Coppa Davis. “Abbiamo sentito il vostro sostegno – ha aggiunto – ma è solo il primo giorno e avremo bisogno di voi ancora per un po’”. Su Matteo Berrettini, vincitore contro Rodionov per 6-3 7-6(4), Cobolli, dopo avergli fatto i complimenti per la bella partita giocata, ha detto che “ci motiva a fare del nostro meglio: la squadra è compatta siamo pronti a fare del nostro meglio e a lottare l’uno per l’altro”, ha concluso. Poi l’invito al pubblico della Supertennis Arena di Bologna cantando, per la semifinale di venerdì contro il Belgio. Deve essere con noi “tutta l’Italia, tutta l’Italia” ha scherzato il tennista romano tra gli applausi dei tifosi.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]
È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]