Coppa Davis: Cobolli schianta Misolic e porta l’Italia in semifinale!

L’Italia vince anche il secondo singolare dei quarti di finale della Coppa Davis contro l’Austria e si qualifica alle semifinali. L’azzurro Flavio Cobolli ha infatti battuto Filip Misolic, in due set, con il punteggio di 6-1 6-3 in poco più di un’ora. La prossima sfida per l’Italia sarà quella con il Belgio – vittorioso ieri contro la Francia – in programma venerdì.

Cobolli: “Il giorno più bello della mia vita”

“È speciale giocare su questo campo, è il giorno più bello della mia vita, ho sempre sognato di indossare questa maglia e farlo in Italia”, ha detto Flavio Cobolli, pochi minuti dopo aver battuto Misolic, nel secondo match della sfida tra Italia e Austria della Coppa Davis. “Abbiamo sentito il vostro sostegno – ha aggiunto – ma è solo il primo giorno e avremo bisogno di voi ancora per un po’”. Su Matteo Berrettini, vincitore contro Rodionov per 6-3 7-6(4), Cobolli, dopo avergli fatto i complimenti per la bella partita giocata, ha detto che “ci motiva a fare del nostro meglio: la squadra è compatta siamo pronti a fare del nostro meglio e a lottare l’uno per l’altro”, ha concluso. Poi l’invito al pubblico della Supertennis Arena di Bologna cantando, per la semifinale di venerdì contro il Belgio. Deve essere con noi “tutta l’Italia, tutta l’Italia” ha scherzato il tennista romano tra gli applausi dei tifosi.

