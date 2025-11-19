Coppa Davis, Berrettini batte Rodionov e torna a gioire: “Gioco per queste emozioni”

È l’Italia a uscire vincente dal primo match con l’Austria nei quarti di finale della Coppa Davis, in corso a Bologna. Matteo Berrettini ha sconfitto in due set Jurij Rodionov, per 6-3 7-6(4). Nel corso del secondo, c’è stata una interruzione per problemi tecnici che ha fermato il gioco per oltre quindici minuti. “Mi siete mancati da morire”, ha detto ai tifosi della Supertennis Arena Berrettini dopo la vittoria. “Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni e questo pubblico, per giocare la Davis – ha detto parlando al microfono -. Non si può mai mollare, bisogna continuare a lottare anche quando sei un break sotto”. “Questo è il bello della Coppa Davis – ha aggiunto Berrettini – portare a casa un punto alla volta per cercare di vincere la partita. Ora – ha concluso -, sono molto contento e tanta gioia per la mia partita, ma facciamo sentire l’affetto a Cobolli”.

