Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
19 Nov 2025 18:27 - Davis Cup
Coppa Davis, Berrettini batte Rodionov e torna a gioire: “Gioco per queste emozioni”
di Redazione
È l’Italia a uscire vincente dal primo match con l’Austria nei quarti di finale della Coppa Davis, in corso a Bologna. Matteo Berrettini ha sconfitto in due set Jurij Rodionov, per 6-3 7-6(4). Nel corso del secondo, c’è stata una interruzione per problemi tecnici che ha fermato il gioco per oltre quindici minuti. “Mi siete mancati da morire”, ha detto ai tifosi della Supertennis Arena Berrettini dopo la vittoria. “Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni e questo pubblico, per giocare la Davis – ha detto parlando al microfono -. Non si può mai mollare, bisogna continuare a lottare anche quando sei un break sotto”. “Questo è il bello della Coppa Davis – ha aggiunto Berrettini – portare a casa un punto alla volta per cercare di vincere la partita. Ora – ha concluso -, sono molto contento e tanta gioia per la mia partita, ma facciamo sentire l’affetto a Cobolli”.
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]
È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]