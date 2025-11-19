Coppa Davis, Berrettini c’è: sfida Rodionov nel primo singolare

L’Italia di Filippo Volandri fa il suo esordio oggi alle Final Eight di Coppa Davis contro l’Austria per difendere l’insalatiera conquistata negli ultimi due anni. Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, il capitano azzurro ha rischiato di dover fare i conti con una nuova defezione dell’ultim’ora: Matteo Berrettini ha infatti accusato un fastidio alla schiena e fino all’ultimo è rimasto in dubbio per la sfida di Bologna. Alla fine l’ex top 10 sarà in campo, a partire dalle 16, contro l’austriaco Jurij Rodionov, numero 177 della classifica ATP. Nel secondo singolare toccherà poi a Flavio Cobolli, numero 1 azzurro in questa spedizione, contro il numero 79 del mondo Filip Misolic. Nell’eventuale doppio l’Italia potrà schierare Simone Bolelli e Andrea Vavassori, semifinalisti alle ATP Finals.

Dalla stessa categoria