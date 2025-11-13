Coppa Davis, Berrettini carica l’Italia: “Siamo fortissimi, pronto a dare tutto”

“Siamo una squadra fortissimi, come direbbe Checco Zalone”. Così Matteo Berrettini presenta le finali di Coppa Davis in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. Ai microfoni di Sky Sport e Raisport ha aggiunto: “Mi sento bene, arrivo a Bologna con grandissima fiducia. Sono carico, è un appuntamento importante. In Davis come sempre darò tutto. Ci sarà una squadra carichissima, al di là dei componenti,: giocheremo in casa e dovremo gestire bene il peso di giocare in casa e delle due Davis vinte. Arriveremo comunque con il coltello tra i denti”. Riguardo alla sua condizione ha poi osservato: “Ci sono cose tecniche che si possono migliorare. Non siamo mai riusciti ad avere due o tre mesi per lavorare bene. Spero di avere un po’ di continuità con il mio tennis. Questa settimana di allenamento a Torino mi da tante energie. Sono contento delle settimane passate perché ho avuto delle piccole difficoltà, un mezzo virus”.

Dalla stessa categoria