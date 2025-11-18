È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
18 Nov 2025 20:53 - Davis Cup
Coppa Davis: Belgio prima semifinalista, Collignon e Bergs stendono la Francia
di Redazione
È il Belgio la prima semifinalista della Coppa Davis in programma fino a domenica a Bologna: la squadra guidata dal capitano Steve Darcis, ha infatti battuto la Francia dopo i due match singolari, inaugurando il prestigioso torneo di tennis a squadre nazionali. Nel primo match, Raphael Collignon ha battuto il francese Corentin Moutet in rimonta 2-6 7-5 7-5, mentre nel secondo il belga Zizou Bergs ha sorpassato Arthur Rinderknech, con un secondo set molto combattuto: punteggio finale 6-3, 7-6(4). In semifinale il Belgio troverà la vincente tra Italia e Austria, in programma domani. Durante la prima partita della Davis, nel pubblico si è consumata una piccola polemica che ha ritardato di qualche minuto l’inizio del primo match. Dalla tribuna, infatti, alcuni spettatori si sono lamentati della scarsa visibilità della partita, limitata dalle telecamere posizionate davanti a loro all’interno del campo.
