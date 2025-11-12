Coppa Davis, anche Musetti a rischio forfait? Volandri: “Valuteremo insieme”

L’Italia affronterà le Final 8 di Coppa Davis 2025 senza Jannik Sinner e per difendere il titolo conquistato nel 2023 e 2024, Filippo Volandri potrà contare su Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e la coppia di doppio formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Nelle ultime ore però si sta facendo strada l’ipotesi di un altro clamoroso forfait a Bologna: quello di Lorenzo Musetti. Il toscano al momento è impegnato alle ATP Finals e con una bellissima vittoria su Alex de Minaur si è guadagnato la possibilità di giocarsi l’accesso alla semifinale nella sfida di domani sera contro Carlos Alcaraz.

Musetti stremato: otto settimane di fatica

Musetti è arrivato a Torino con grande fatica, disputando un torneo eccellente ad Atene, dove è stato battuto da Novak Djokovic in una bellissima ed estenuante finale. La stanchezza per il tour de force delle ultime settimane però si sta facendo sentire: da settembre a oggi Musetti non si è mai fermato, andando a cercare punti cruciali per la qualificazione alle Finals prima in Asia (Chengdu, Pechino e Shanghai) e poi nei tornei europei indoor (Bruxelles, Vienna, Parigi-Bercy e appunto Atene). Uno sforzo che sta pesando sul fisico del carrarino, bravissimo ad andare oltre la stanchezza nelle sue ultime partite ma apparso davvero al limite.

Volandri: “Le vittorie ci hanno dato consapevolezza”

Ecco perché l’ipotesi di una rinuncia alla Coppa Davis potrebbe non essere così inverosimile, come confermato dallo stesso Volandri. Sarebbe una decisione che priverebbe l’Italia del suo numero 2 e costringerebbe il capitano a portare a Bologna una squadra ancora competitiva ma pesantemente rimaneggiata. “Davis in Italia con assenza di Sinner e dubbi su Musetti? Sinner ha giocato per 4 anni consecutivi la Davis, è il giocatore con più presenze nella mia gestione. Dopo averla vinta due volte, con l’anno che ha avuto, ci sta che possa decidere di non partecipare”, ha commentato Volandri a Torino. “Le vittorie degli ultimi due anni ci danno una consapevolezza enorme e ce la porteremo a Bologna. Da Bologna in poi vorrei parlare di chi c’è, non di chi non c’è”.

Musetti e il secondo figlio in arrivo

Sulla possibile rinuncia di Musetti, Volandri si è così espresso: “Ciò che faccio sempre prima di ogni Davis è avere una rosa di 6-7, anche 8-9 giocatori, a disposizione. Ho avuto la disponibilità di Sonego e Darderi di rimanere fino all’ultimo. Lorenzo Musetti è all’ottava settimana consecutiva che sta giocando e fino alla fine del torneo non parleremo di Davis”, ha spiegato in conferenza stampa. “Per Lorenzo c’è anche un pensiero in più dovuto alla moglie Veronica che aspetta il loro secondo figlio che per me è molto importante. Con Lorenzo faremo delle valutazioni insieme a ne usciremo con un accordo comune, come abbiamo sempre fatto”, ha chiosato il capitano azzurro.

Sonego pronto: “Se Volandri chiama…”

Se davvero Musetti alzasse bandiera bianca, al suo posto verrebbe convocato Lorenzo Sonego, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha confessato di sperare in una chiamata del capitano azzurro. “Al momento non ho sentito nulla – ha detto il torinese, in questi giorni presente sugli spalti all’Inapi Arena -. Sto cercando di allenarmi per tenermi pronto nel caso squillasse il telefono. Sto bene, arrivo da una serie di partite molto positiva, quindi l’obiettivo è solo farmi trovare pronto se dovessi servire in Nazionale. Sto qui, lavoro sodo e poi vedremo cosa deciderà il capitano per la settimana prossima”.

Sonego ha anche parlato del forfait di Sinner a Bologna: “Jannik è un giocatore fortissimo e averlo in squadra fa la differenza, però è vero. C’è tanto valore nella rosa azzurra. Da Musetti che è un top 10, a Cobolli che ha fatto una grande stagione, poi il doppio, Berrettini che è un uomo squadra, è esperto e può fare la differenza. Ci siamo io, Arnaldi che ha fatto vincere pure lui la Davis e poi Darderi, che è in grande crescita. C’è una bella concorrenza”.

