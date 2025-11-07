ATP Metz: Sonego in semifinale, Berrettini si arrende a Tien

Lorenzo Sonego si è qualificato alla semifinale del torneo ATP 250 di Metz, battendo in due set il tedesco Daniel Altmaier, col punteggio di 6-4 7-6(6). Il torinese ha cancellato sei set point al suo avversario sul 5-6 del secondo parziale, recuperando poi uno svantaggio di 2-4 nel tie-break. Per raggiungere la finale, Sonego dovrà battere il britannico Cameron Norrie, che ha vinto in rimonta contro il lucky loser francese Kyrian Jacquet 4-6 7-6(2) 6-4. Si interrompe invece il cammino di Matteo Berrettini nell’ultimo torneo ATP della stagione. L’azzurro ha perso nei quarti di finale dallo statunitense Learner Tien, che si è imposto in rimonta per 5-7 6-2 6-3 in un’ora e 44 minuti di gioco. In semifinale Tien attende il vincente tra il francese Clement Tabur e l’ucraino Vitaly Sachko.

Dalla stessa categoria