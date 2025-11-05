ATP Finals, sorteggio alle porte ma resta l’incognita Djokovic: “Non ho ancora deciso”

Novak Djokovic non conferma la sua presenza alle ATP Finals di Torino. Il serbo ad Atene, dove è in corso l’ATP 250 da lui organizzato, ha smentito le parole del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, in merito alla partecipazione al torneo in Italia: “Non so da dove lui ha avuto questa informazione, certamente non da me e non dal mio team! Deciderò a fine torneo”, ha detto il numero 5 al mondo. Ascoltatore interessato è Lorenzo Musetti. L’italiano, recentemente superato da Felix Auger-Aliassime nel ranking, è il primo degli esclusi e, in caso di defezione del serbo, sarebbe ripescato. Musetti ha comunque un’altra possibilità: vincere proprio il torneo di Atene per superare Auger-Aliassime.

Con il sorteggio dei gironi della prima fase, sia per il singolare che per il doppio, le Finals 2025 entreranno nel vivo. La cerimonia e la conferenza stampa di presentazione del torneo – in diretta streaming su ANSA.it – sono in programma alle ore 12:00 di domani, giovedì 6 novembre, al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, città che per il quinto anno consecutivo ospita l’ultimo prestigioso torneo di tennis della stagione. A contendersi il trofeo gli otto migliori giocatori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio. Sono due i gironi del cosiddetto Round Robin da sorteggiare, ognuno dei quali da quattro, un giocatore/coppia per ogni fascia.

