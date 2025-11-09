ATP Finals, Sinner numero 1 se… tutti gli scenari possibili

Le ATP Finals 2025 hanno preso il via e non c’è dubbio che i protagonisti più attesi a Torino saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro e lo spagnolo sono gli ovvi favoriti, avendo dimostrato nel corso della stagione di essere almeno due spanne sopra tutti gli altri e arrivando all’ultimo appuntamento stagionale con la possibilità di contendersi la coppa che spetta a chi concluderà l’anno da numero 1 del mondo. Con il successo a Parigi-Bercy – e la sconfitta immediata di Alcaraz – Sinner si è ripreso il trono, che aveva ceduto al rivale dopo il ko nella finale di New York, ma per restare al comando dovranno verificarsi alcune condizioni.

Al momento, scartati i punti della scorsa edizione delle Finals, la situazione vede Carlos Alcaraz a quota 11050 punti e Jannik Sinner a 10000. Questo perché un anno fa l’altoatesino aveva intascato il bottino pieno (1500 punti) vincendo tutti e cinque i match, mentre il murciano era stato subito eliminato ottenendo una sola vittoria nel girone (200 punti). Ricordiamo che alle Finals ogni vittoria ottenuta nel round robin vale 200 punti (quindi un totale di 600 se si vince il girone da imbattuti), l’accesso alla finale 400 punti e la vittoria in finale ulteriori 500 punti. Ecco quindi gli scenari possibili alla fine del torneo.

Carlos Alcaraz chiude la stagione da numero 1 se:

Vince le ATP Finals

Raggiunge la finale

Raggiunge la semifinale vincendo i tre match del round robin

Jannik Sinner chiude la stagione da numero 1 se:

Vince le ATP finals da imbattuto e

– Alcaraz non vince tre match nel round robin

– Alcaraz vince due match nel round robin ma non raggiunge la finale

– Alcaraz vince un match nel round robin ma non raggiunge la finale

Vince le ATP finals perdendo un match nel round robin e

– Alcaraz non vince due match nel round robin

– Alcaraz vince un match nel round robin ma non raggiunge la finale

Vince le ATP Finals perdendo due match nel round robin e Alcaraz chiude il suo girone con tre sconfitte su tre

