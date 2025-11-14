ATP Finals: Sinner non fa sconti, anche Shelton ko

Prosegue la corsa da imbattuto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Nell’ultimo turno del round robin, peraltro ininfluente ai fini della classifica, l’azzurro ha sconfitto in due set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio finale di 6-3 7-6(3) in un’ora e 34 minuti di gioco. Domani pomeriggio – alle 14.30 – Sinner affronterà in semifinale l’australiano Alex de Minaur. “È stata una partita difficile, ho solo cercato di restare lì mentalmente e soprattutto contro un giocatore di questo tipo – ha detto Sinner ai microfoni dopo la vittoria -. È stata un’ottima partita, il pubblico mi ha aiuto tantissimo e lo voglio ringraziare. Sono felice di essere in semifinale, cercherò di giocare con una buona energia poi vediamo come va”. prima di lasciare il campo l’azzurro ha scritto “A domani” sull’obbiettivo della telecamera.

A breve il servizio completo

