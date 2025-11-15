ATP Finals: Sinner inarrestabile! Battuto de Minaur, terza finale di fila a Torino

Le malelingue in sala stampa dicevano De Minaur ha fatto 13 ….. nel senso che ora salgono a tredici le vittore di Sinner sull’australiano in altrettanti incontri. Ma la realtà questa volta e un pochino diversa infatti Il tennista aussie ha iniziato il match con la giusta determinazione creandosi addirittura tre palle break nel secondo gioco prontamente annullate da Sinner con tre servizi impeccabili. Il set proseguiva all’insegna del massimo equilibrio fino al 5 pari dove sulla seconda palla break l’Altoatesino alzava il suo livello di gioco e con due vincenti uno più bello dell’altro brekkava l’avversario portandosi sul 6 5 e servizio; infatti nel game seguente chiudeva il set 7 5 . All’inizio del secondo jannik alzava ancora di più il livello e raggiungeva altezze dove Alex non può arrivare almeno per il momento e infilava 4 game di seguito portandosi 4 0 in un battibaleno. De Minaur reagiva e conquistava il 5 game procurandosi addirittura una palla break suk 4 1 ma ormai il set aveva preso la strada di Sinner che chiudeva il match con il punteggio di 6 2. Quindi è di nuovo finale qui a Torino aspettando quasi sicuramente il suo rivale di sempre Carlos Alcaraz che però questa sera dovrà battere in un match tutt’altro che scontato il coriaceo ed atletico Felix Auger Aliassime. Carlos dovrà stare molto attento se vorrà raggiungere il suo Amico rivale Sinner in quella che era la finale annunciata.

