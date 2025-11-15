“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
15 Nov 2025 16:35 - ATP
ATP Finals: Sinner inarrestabile! Battuto de Minaur, terza finale di fila a Torino
di Roberto Bartolozzi
Le malelingue in sala stampa dicevano De Minaur ha fatto 13 ….. nel senso che ora salgono a tredici le vittore di Sinner sull’australiano in altrettanti incontri. Ma la realtà questa volta e un pochino diversa infatti Il tennista aussie ha iniziato il match con la giusta determinazione creandosi addirittura tre palle break nel secondo gioco prontamente annullate da Sinner con tre servizi impeccabili. Il set proseguiva all’insegna del massimo equilibrio fino al 5 pari dove sulla seconda palla break l’Altoatesino alzava il suo livello di gioco e con due vincenti uno più bello dell’altro brekkava l’avversario portandosi sul 6 5 e servizio; infatti nel game seguente chiudeva il set 7 5 . All’inizio del secondo jannik alzava ancora di più il livello e raggiungeva altezze dove Alex non può arrivare almeno per il momento e infilava 4 game di seguito portandosi 4 0 in un battibaleno. De Minaur reagiva e conquistava il 5 game procurandosi addirittura una palla break suk 4 1 ma ormai il set aveva preso la strada di Sinner che chiudeva il match con il punteggio di 6 2. Quindi è di nuovo finale qui a Torino aspettando quasi sicuramente il suo rivale di sempre Carlos Alcaraz che però questa sera dovrà battere in un match tutt’altro che scontato il coriaceo ed atletico Felix Auger Aliassime. Carlos dovrà stare molto attento se vorrà raggiungere il suo Amico rivale Sinner in quella che era la finale annunciata.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]