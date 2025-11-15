“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
ATP Finals: sfuma il sogno di Bolelli e Vavassori, in finale vanno Heliovaara e Patten
Sfuma il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di raggiungere la finale delle ATP Finals di Torino. In semifinale gli azzurri si arrendono contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henri Patten, numeri 2 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-3. In entrambi i set il break è arrivato subito, sull’1-1, e gli azzurri sono sempre stati costretti a rincorrere. I due hanno anche avuto alcune possibilità di ritornare in parità ma Heliovaara e Patten si sono dimostrati molto solidi al servizio e infallibili sotto rete e adesso attendono la coppia vincente nel derby britannico tra Salisbury-Skupski e Cash-Glasspool per giocarsi il titolo di Maestri del 2025. Per Bolelli e Vavassori la stagione non è ancora terminata: entrambi faranno parte della spedizione azzurra a Bologna per le Final 8 di Coppa Davis.
“Oggi sono stati molto bravi gli avversari. Purtroppo siamo partiti due volte sotto e c’è stata anche un po’ di sfortuna. Loro sono giocatori molto insidiosi. Per qualche punto ci resta l’amaro in bocca”, ha detto ai microfoni di Raisport Andrea Vavassori dopo la sconfitta. “Se guardiamo dove ci trovavamo due mesi fa e un mese fa – ha aggiunto – e adesso è una situazione diversa, quindi prendiamo tantissima fiducia da questo torneo”.” Portiamo comunque a casa due belle vittorie e una grandissima partita con i tedeschi – ha detto Simone Bolelli -. Oggi è girata male, soprattutto all’inizio, il match è partito con il piede sbagliato. Il break subito sul 30-0 forse ha un po’ condizionato il primo set e ha caricato loro. Grande merito comunque agli avversari. Domani saremo a Bologna, come sempre a testa alta. Ci portiamo dietro grande fiducia e un grande tennis”.
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]