ATP Finals: sfuma il sogno di Bolelli e Vavassori, in finale vanno Heliovaara e Patten

Sfuma il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di raggiungere la finale delle ATP Finals di Torino. In semifinale gli azzurri si arrendono contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henri Patten, numeri 2 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-3. In entrambi i set il break è arrivato subito, sull’1-1, e gli azzurri sono sempre stati costretti a rincorrere. I due hanno anche avuto alcune possibilità di ritornare in parità ma Heliovaara e Patten si sono dimostrati molto solidi al servizio e infallibili sotto rete e adesso attendono la coppia vincente nel derby britannico tra Salisbury-Skupski e Cash-Glasspool per giocarsi il titolo di Maestri del 2025. Per Bolelli e Vavassori la stagione non è ancora terminata: entrambi faranno parte della spedizione azzurra a Bologna per le Final 8 di Coppa Davis.

“Oggi sono stati molto bravi gli avversari. Purtroppo siamo partiti due volte sotto e c’è stata anche un po’ di sfortuna. Loro sono giocatori molto insidiosi. Per qualche punto ci resta l’amaro in bocca”, ha detto ai microfoni di Raisport Andrea Vavassori dopo la sconfitta. “Se guardiamo dove ci trovavamo due mesi fa e un mese fa – ha aggiunto – e adesso è una situazione diversa, quindi prendiamo tantissima fiducia da questo torneo”.” Portiamo comunque a casa due belle vittorie e una grandissima partita con i tedeschi – ha detto Simone Bolelli -. Oggi è girata male, soprattutto all’inizio, il match è partito con il piede sbagliato. Il break subito sul 30-0 forse ha un po’ condizionato il primo set e ha caricato loro. Grande merito comunque agli avversari. Domani saremo a Bologna, come sempre a testa alta. Ci portiamo dietro grande fiducia e un grande tennis”.

