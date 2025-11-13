ATP Finals: sconfitta indolore per Bolelli e Vavassori, azzurri primi nel girone

Si conclude con una sconfitta il round robin della coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals di Torino. Gli italiani, già qualificati e certi del primo posto del girone Peter Fleming, cedono 7-6(5) 4-6 13-11 in due ore al duo tedesco Kevin Krawietz-Tim Puetz, che chiudono comunque da ultimi. Bolelli e Vavassori aspettano adesso i loro avversari nella semifinale di sabato, che si decideranno nella sfida di domani pomeriggio tra Heliovaara-Patten e Arevalo-Pavic. Gli azzurri sono sotto nei confronti diretti contro entrambe le coppie (1-2 con Heliovaara-Patten e 1-4 con Arevalo-Pavic), ma la semifinale sarà comunque apertissima.

“Siamo una squadra sicuramente molto forte. Se pensi che abbiamo tre singolaristi che che sono fortissimi nonostante non giochi Sinner. È una cosa che è incredibile, non ce li ha nessun altro, quindi abbiamo una squadra veramente fortissima”, hanno detto Vavassori e Bolelli, rispondendo ad una domanda sulle prossime finali di Coppa Davis a margine del match. “Berrettini è un giocatore di personalità enorme, è uno che fa sempre bene alla squadra – hanno aggiunto citando i colleghi azzurri -. Musetti, Cobolli, ma anche Sonego e Darderi sono lì che scapitano per essere parte della squadra. Sono tutti giocatori che hanno dato una grande mano durante l’anno e si sono sempre fatti trovare pronti. E noi siamo carichi, noi ci siamo – hanno concluso -, siamo pronti a dare il nostro contributo”.

