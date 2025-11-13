“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
ATP Finals: sconfitta indolore per Bolelli e Vavassori, azzurri primi nel girone
di Redazione
Si conclude con una sconfitta il round robin della coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals di Torino. Gli italiani, già qualificati e certi del primo posto del girone Peter Fleming, cedono 7-6(5) 4-6 13-11 in due ore al duo tedesco Kevin Krawietz-Tim Puetz, che chiudono comunque da ultimi. Bolelli e Vavassori aspettano adesso i loro avversari nella semifinale di sabato, che si decideranno nella sfida di domani pomeriggio tra Heliovaara-Patten e Arevalo-Pavic. Gli azzurri sono sotto nei confronti diretti contro entrambe le coppie (1-2 con Heliovaara-Patten e 1-4 con Arevalo-Pavic), ma la semifinale sarà comunque apertissima.
“Siamo una squadra sicuramente molto forte. Se pensi che abbiamo tre singolaristi che che sono fortissimi nonostante non giochi Sinner. È una cosa che è incredibile, non ce li ha nessun altro, quindi abbiamo una squadra veramente fortissima”, hanno detto Vavassori e Bolelli, rispondendo ad una domanda sulle prossime finali di Coppa Davis a margine del match. “Berrettini è un giocatore di personalità enorme, è uno che fa sempre bene alla squadra – hanno aggiunto citando i colleghi azzurri -. Musetti, Cobolli, ma anche Sonego e Darderi sono lì che scapitano per essere parte della squadra. Sono tutti giocatori che hanno dato una grande mano durante l’anno e si sono sempre fatti trovare pronti. E noi siamo carichi, noi ci siamo – hanno concluso -, siamo pronti a dare il nostro contributo”.
