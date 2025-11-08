Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]
08 Nov 2025 08:01 - ATP
ATP Finals, quando gioca Sinner: il programma del 9 e 10 novembre
di Redazione
Jannik Sinner esordirà lunedì alle ATP Finals di Torino. Scenderà in campo nella sessione serale, non prima delle 20,30, contro un avversario da definire: potrebbe essere il canadese Felix Auger Aliassime oppure Lorenzo Musetti se oggi riuscirà a vincere il torneo di Atene (in finale affronterà Nole Djokovic). Il programma si aprirà domenica alle 11.30 con il doppio Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz. Poi, non prima della 14, Carlos Alcaraz affronterà Alex De Minaur. La sessione serale inizierà non prima delle 18 con gli azzurri Bolelli e Vavassori che sfideranno i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool. Dopo le 20.30, il match tra Sasha Zverev e Ben Shelton. La giornata di lunedì si aprirà alle 11.30 con il doppio Arevalo/Pavic Salisbury/Skupski, poi toccherà al singolo con la sfida tra Djokovic e Taylor Fritz. Infine, prima della partita serale di Sinner giocheranno il doppio Heliovaara/Patten contro Harrison/King.
