ATP Finals, quando gioca Sinner: il programma del 9 e 10 novembre

Jannik Sinner esordirà lunedì alle ATP Finals di Torino. Scenderà in campo nella sessione serale, non prima delle 20,30, contro un avversario da definire: potrebbe essere il canadese Felix Auger Aliassime oppure Lorenzo Musetti se oggi riuscirà a vincere il torneo di Atene (in finale affronterà Nole Djokovic). Il programma si aprirà domenica alle 11.30 con il doppio Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz. Poi, non prima della 14, Carlos Alcaraz affronterà Alex De Minaur. La sessione serale inizierà non prima delle 18 con gli azzurri Bolelli e Vavassori che sfideranno i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool. Dopo le 20.30, il match tra Sasha Zverev e Ben Shelton. La giornata di lunedì si aprirà alle 11.30 con il doppio Arevalo/Pavic Salisbury/Skupski, poi toccherà al singolo con la sfida tra Djokovic e Taylor Fritz. Infine, prima della partita serale di Sinner giocheranno il doppio Heliovaara/Patten contro Harrison/King.

Dalla stessa categoria