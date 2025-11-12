ATP Finals: prima gioia per Auger-Aliassime, Shelton ancora ko

“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
Al termine di un match incerto e combattuto il canadese Felix Auger-Aliassime ha vinto la sua prima partita dell’edizione 2025 delle ATP Finals di Torino. Il numero 8 del seeding ha sconfitto al terzo set lo statunitense Ben Shelton in due ore e 25 di gioco con il punteggio di 4-6 7-6(7) 7-5. Per Auger-Aliassime è il secondo successo in carriera alle Finals dopo quello ottenuto nel round robin del 2022, quando superò Nadal in due set ma non riuscì comunque a evitare l’eliminazione. Il canadese adesso sarà spettatore interessato del match serale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev: se a vincere sarà l’azzurro, allora quello tra Auger-Aliassime e il tedesco diventerà un vero e proprio spareggio per accedere alle semifinali (Sinner sarebbe già qualificato come primo del girone); se invece dovesse spuntarla Sascha, la situazione diventerebbe più ingarbugliata in vista dell’ultimo turno. Quasi azzerate invece le chance di Ben Shelton, alla seconda sconfitta su due nel torneo: lo statunitense deve sperare in una vittoria di Zverev questa sera per restare in corsa, ma con possibilità comunque ridotte al lumicino.
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]
Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]