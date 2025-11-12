ATP Finals: prima gioia per Auger-Aliassime, Shelton ancora ko

Al termine di un match incerto e combattuto il canadese Felix Auger-Aliassime ha vinto la sua prima partita dell’edizione 2025 delle ATP Finals di Torino. Il numero 8 del seeding ha sconfitto al terzo set lo statunitense Ben Shelton in due ore e 25 di gioco con il punteggio di 4-6 7-6(7) 7-5. Per Auger-Aliassime è il secondo successo in carriera alle Finals dopo quello ottenuto nel round robin del 2022, quando superò Nadal in due set ma non riuscì comunque a evitare l’eliminazione. Il canadese adesso sarà spettatore interessato del match serale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev: se a vincere sarà l’azzurro, allora quello tra Auger-Aliassime e il tedesco diventerà un vero e proprio spareggio per accedere alle semifinali (Sinner sarebbe già qualificato come primo del girone); se invece dovesse spuntarla Sascha, la situazione diventerebbe più ingarbugliata in vista dell’ultimo turno. Quasi azzerate invece le chance di Ben Shelton, alla seconda sconfitta su due nel torneo: lo statunitense deve sperare in una vittoria di Zverev questa sera per restare in corsa, ma con possibilità comunque ridotte al lumicino.

Dalla stessa categoria