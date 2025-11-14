“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
14 Nov 2025 16:19 - ATP
ATP Finals, order of play delle semifinali: ecco l’orario di Sinner-de Minaur
di Redazione
Pubblicato l’ordine di gioco di sabato 15 novembre alle ATP Finals, giornata di semifinali. Svelato l’orario in cui si disputeranno le semifinali tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, e tra Carlos Alcaraz e uno tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. L’italiano sarà il primo a scendere in campo alle 14.30, mentre lo spagnolo lo farà alle 20.30. Ad aprire il programma, a mezzogiorno, saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Heliovaara e Patten.
Order of play del 15 novembre
Alle 12
S. Bolelli/A. Vavassori vs. H. Heliovaara/H. Patten
Alle 14.30
J. Sinner vs A. de Minaur
Alle 18
J. Salisbury/N. Skupski vs J. Cash/ L. Glasspool
Alle 20.30
C. Alcaraz vs A. Zverev o F. Auger-Aliassime
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]