ATP Finals, order of play delle semifinali: ecco l’orario di Sinner-de Minaur

Pubblicato l’ordine di gioco di sabato 15 novembre alle ATP Finals, giornata di semifinali. Svelato l’orario in cui si disputeranno le semifinali tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, e tra Carlos Alcaraz e uno tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. L’italiano sarà il primo a scendere in campo alle 14.30, mentre lo spagnolo lo farà alle 20.30. Ad aprire il programma, a mezzogiorno, saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Heliovaara e Patten.

Order of play del 15 novembre

Alle 12

S. Bolelli/A. Vavassori vs. H. Heliovaara/H. Patten

Alle 14.30

J. Sinner vs A. de Minaur

Alle 18

J. Salisbury/N. Skupski vs J. Cash/ L. Glasspool

Alle 20.30

C. Alcaraz vs A. Zverev o F. Auger-Aliassime

