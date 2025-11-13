13 Nov 2025 12:23 - ATP

ATP Finals, order of play del 14 novembre: Sinner nel pomeriggio

di Redazione

Definito l’ordine di gioco di venerdì 14 novembre alle ATP Finals 2025 per concludere la fase a gironi. Jannik Sinner, già qualificato, scenderà in campo nella sessione diurna contro un Ben Shelton già aritmeticamente eliminato. Potrebbe essere un indizio del fatto che la semifinale dell’italiano sabato si giocherà anch’essa di giorno. Domani, alle 20.30,scenderanno in campo Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev per contendersi il secondo posto nel girone e qualificarsi al turno successivo.

Order of play di venerdì 14 novembre

Alle 11.30
H. Heliovaara/H. Patten vs M. Arevalo/M. Pavic
Alle 14
J. Sinner vs B. Shelton

Alle 18
J. Salisbury/N. Skupski vs C. Harrison/E. King
Alle 20.30
A. Zverev vs F. Auger-Aliassime

