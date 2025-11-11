“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
11 Nov 2025 09:36 - ATP
ATP Finals, order of play 11 e 12 novembre: Sinner e Musetti in serata
di Redazione
Martedì 11 novembre
Sessione pomeridiana
Alle 11:30
M. Granollers/H. Zeballos vs S. Bolelli/A. Vavassori
Alle 14
C. Alcaraz vs T. Fritz
Sessione serale
Alle 18
J. Cash/L. Glasspool vs K. Krawietz/T. Puetz
Alle 20:30
L. Musetti vs A. de Minaur
Mercoledì 12 novembre
Sessione pomeridiana
Alle 11:30
H. Heliovaara/H. Patten vs J. Salisbury/N. Skupski
Alle 14
B. Shelton vs F. Auger-Aliassime
Sessione serale
Alle 18
M. Arevalo/M. Pavic vs C. Harrison/E. King
Alle 20:30
J. Sinner vs A. Zverev
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]
Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]