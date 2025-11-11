11 Nov 2025 09:36 - ATP

ATP Finals, order of play 11 e 12 novembre: Sinner e Musetti in serata

di Redazione

Martedì 11 novembre

Sessione pomeridiana

Alle 11:30

M. Granollers/H. Zeballos vs S. Bolelli/A. Vavassori

Alle 14

C. Alcaraz vs T. Fritz

Sessione serale

Alle 18

J. Cash/L. Glasspool vs K. Krawietz/T. Puetz

Alle 20:30

L. Musetti vs A. de Minaur

Mercoledì 12 novembre

Sessione pomeridiana

Alle 11:30

H. Heliovaara/H. Patten vs J. Salisbury/N. Skupski

Alle 14

B. Shelton vs F. Auger-Aliassime

Sessione serale

Alle 18

M. Arevalo/M. Pavic vs C. Harrison/E. King

Alle 20:30

J. Sinner vs A. Zverev

