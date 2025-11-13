ATP Finals, niente impresa per Musetti: Alcaraz vince e sarà numero 1 a fine anno

Niente miracolo. Lorenzo Musetti esce di scena dalle ATP Finals di Torino: il toscano cede al numero 1 mondo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 22 minuti ed è eliminato dal torneo. In semifinale, oltre allo spagnolo che chiude in testa al girone, ci va Alex de Minaur che fino a 48 ore fa sembrava spacciato. Invece la particolare formula delle Finals, che da anni ormai fa storcere il naso a tanti, salva l’australiano: lui, Musetti e Fritz chiudono il gruppo Jimmy Connors con una vittoria e due sconfitte, a premiare de Minaur è la migliore percentuale set vinti rispetto all’azzurro e la migliore percentuale di game vinti rispetto allo statunitense. Da questi calcoli cervellotici si distacca Carlos Alcaraz: tre vittorie su tre, girone dominato e soprattutto certezza aritmetica di chiudere il 2025 da numero 1 del mondo.

Alcaraz Re del 2025

Con i 600 punti messi insieme in questi tre match, Alcaraz sale momentaneamente a quota 11650 punti in classifica, irraggiungibile per Sinner, che anche in caso di vittoria del torneo da imbattuto arriverebbe al massimo a 11500. Dunque missione compiuta per Carlitos, che concluderà la stagione da Re del ranking per la seconda volta in carriera dopo il precedente del 2022. Era il suo obiettivo primario in questa parte conclusiva di stagione, lo ha raggiunto con grande autorità e adesso con un po’ di leggerezza in più potrà tentare l’assalto alle Finals, un torneo che ancora manca al suo palmares. “Essere numero uno al mondo è sempre un obiettivo”, ha detto raggiante nell’intervista a bordo campo.

Verso la “solita” finale?

“A essere onesti all’inizio dell’anno ho visto il numero uno molto molto lontano – ha aggiunto lo spagnolo -, era difficile pensare di poterlo raggiungere perché Jannik stava giocando veramente bene. Poi a metà dell’anno ho iniziato a vincere e siamo stati a lungo testa a testa. Adesso questo è diventato realtà e per me, insieme al mio team, è qualcosa di unico e eccezionale”. Nella semifinale di sabato affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il canadese Felix Auger-Aliassime, che si giocheranno tutto nella serata di domani. Già definita invece l’altra semifinale, con Jannik Sinner che affronterà Alex de Minaur. Il risultato di stasera “condanna” l’azzurro a concludere il suo 2025 dietro al grande rivale, ma resta la possibilità di confermarsi campione a Torino: sarebbe decisamente un bel premio di consolazione per un numero 2 che somiglia più a un “numero 1-bis”.

