ATP Finals, la carica di Sinner: “Voglio provare le emozioni dello scorso anno”

“L’anno scorso ho provato delle grandi emozioni, sollevando il trofeo, e questo è qualcosa che vorrei provare di nuovo, non importa quale sarà il numero 1 di fine anno”. Lo ha detto Jannik Sinner nella conferenza stampa di presentazione delle ATP Finals in programma dal 9 al 16 novembre a Torino. “Allo stesso tempo – ha aggiunto -, non vedo l’ora di mostrare un ottimo tennis, come ho fatto negli ultimi mesi, e poi soprattutto nelle ultime settimane, e poi vediamo. Una ricetta per giocare un buon tennis è anche essere il più liberi possibile, ed è quello che sto cercando di fare”.

“A me non piace pensare di essere il numero uno. Io penso sempre di essere il numero due. Nella mia mente onestamente cerco sempre di motivarmi in altri modi – ha poi detto Sinner, tornato numero 1 del mondo dopo il successo a Parigi-Bercy -. Dicono che sono veramente forte nei campi indoor. Lo so anch’io, sono consapevole del tutto, però appena ti rilassi un attimo è un casino. Ripeto, sono contento di essere qua, cerco di giocare un buon tennis. Ultima settimana, ultimo sforzo per questa stagione e poi ci vediamo l’anno prossimo”.

