ATP Finals, il sorteggio: Sinner nel girone con Zverev e Shelton. Possibile derby con Musetti

Sorteggiati i gironi delle ATP Finals 2025 di Torino. Jannik Sinner, campione in carica e nuovamente numero 1 del mondo, è stato inserito nel gruppo Bjorn Borg del round robin. L’azzurro dovrà vedersela con Alexander Zverev, Ben Shelton e chi si qualificherà tra Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti (il carrarino è ancora in corsa ad Atene e per superare il canadese è obbligato a vincere il torneo). Il grande rivale dell’altoatesino, Carlos Alcaraz – con il quale si giocherà anche il numero 1 di fine anno – guida il gruppo Jimmy Connors. Lo spagnolo dovrà vedersela con Novak Djokovic – se scioglierà le riserve e sarà a Torino -, Taylor Fritz e Alex de Minaur.

Gruppo Bjorn Borg

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti

Gruppo Jimmy Connors

Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Taylor Fritz

Alex de Minaur

Il torneo di doppio

Nel torneo di doppio, la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori è stata inserita nel gruppo Peter Fleming con Cash-Glasspool, Granollers-Zeballos e Krawietz-Puetz. Nell’altro gruppo, il John McEnroe, si affronteranno Heliovaara-Patten, Arevalo-Pavic, Skupski-Salisbury e Harrison-King.

Gaudenzi: “Sarà un grande finale di stagione”

“Si sta chiudendo un ciclo e vogliamo ringraziare gli sponsor, Nitto, Intesa Sanpaolo, ma anche la Regione, la Città, soprattutto la Fitp, che è stata una grandissima partner dell’Atp per organizzare questo successo e con la quale vogliamo continuare questo percorso”. A dirlo, nella conferenza stampa delle Nitto ATP Finals, il presidente di ATP Andrea Gaudenzi. “Ma voglio anche ringraziare gli abitanti di Torino, la città – aggiunge -, perché molte persone che vengono a questo evento mi dicono che rispetto a Londra e altrettante location dove siamo stati, quando cammini nel centro di Torino senti l’evento, respiri l’evento tutta la settimana e questa è una cosa stupenda, una cosa veramente unica che ho visto raramente in altre città del mondo quando c’è un evento tennistico. La posta in gioco è enorme, perché si gioca per il numero 1, ed è un grandissimo finale di stagione”.

Venduti quasi 200mila biglietti

“I numeri ci confermano che la direzione è quella giusta: a tre giorni dall’inizio della manifestazione abbiamo venduto 198.025 biglietti, 15.247 in più rispetto allo scorso anno alla stessa data, l’8,3% in più”. A comunicare il dato, alla conferenza stampa delle Nitto ATP Finals al Grattacielo Intesa Sanpaolo il presidente Fitp Angelo Binaghi. “Il tasso medio di occupazione della Inalpi Arena è già al 96,54%, contro il 95,84% finale dello scorso anno – prosegue -. Le nazioni di provenienza degli acquirenti sono 102, e i biglietti venduti all’estero rappresentano circa il 18% del totale. E adesso, se ci è consentito, vorremmo, almeno per una settimana all’anno, toglierci i panni degli organizzatori e diventare tifosi – aggiunge Binaghi -. Tifosi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, che per il secondo anno consecutivo sono presenti in tutte e quattro le gare dei Masters di fine stagione. Un risultato straordinario, che dà il senso di quanto questa avventura, iniziata cinque anni fa qui a Torino, abbia già cambiato il tennis italiano, portandolo ai vertici mondiali e facendolo diventare un simbolo di orgoglio nazionale e di successo condiviso”.

