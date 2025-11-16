ATP Finals: Heliovaara e Patten trionfano nel doppio

Il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henri Patten, numeri 2 del ranking, sono i vincitori del torneo di doppio nell’edizione 2025 delle ATP Finals di Torino. In finale hanno sconfitto in due set i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski con il punteggio di 7-5 6-3. Per la coppia è il primo successo alle Finals – alla prima apparizione – e il quarto titolo stagionale dopo il trionfo agli Australian Open, a Pechino e a Parigi-Bercy (insieme avevano vinto anche a Wimbledon nel 2024).

