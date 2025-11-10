ATP Finals, debutto amaro per Musetti: vince Fritz

Niente da fare per Lorenzo Musetti. L’azzurro, numero 9 del ranking, perde all’esordio alle Atp Finals contro l’americano Taylor Fritz. L’americano porta a casa un match sempre tenuto sotto controllo con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 42 minuti. L’azzurro entra in campo accolto dal boato della Inalpi Arena, tutta per lui. Musetti è emozionato, si legge negli occhi. Ha voluto le Atp Finals con tutto sé stesso e adesso è a Torino a godersi il suo sogno. Il match inizia bene: il toscano tiene con facilità il primo turno di battuta e stuzzica Fritz in risposta, ma l’americano viene fuori alla distanza e piazza un break cruciale nel quarto game, poi decisivo per il primo set chiuso dal numero 6 del ranking sul 6-3 in 49 minuti.

A fare la differenza il servizio di Fritz, cresciuto con il passare dei minuti e diventato sempre più complicato da gestire in risposta per Lorenzo. Nel secondo parziale Musetti cala in maniera drastica. La fatica extra di Atene è tutta nelle gambe e cresce con il passare dei minuti. Dopo aver tenuto il servizio nel primo game (il più lungo, durato oltre dieci minuti), Musetti subisce un break pesante come un macigno nel terzo gioco. È il momento che indirizza il match in maniera definitiva, visto che da lì l’azzurro perde reattività e non impensierisce mai davvero Fritz nei turni di battuta. Dall’altra parte, il dritto dell’americano è un martello e non conosce pause. Musetti tornerà in campo domani contro Alex De Minaur, numero 7 al mondo, nella seconda partita del Gruppo Jimmy Connors.

