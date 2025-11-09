ATP Finals: caccia al titolo di Maestro, Sinner-Alcaraz per il numero 1

“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
A Torino è scoccata l’ora delle Nitto ATP Finals. Con il primo doppio della giornata, quello fra i campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz contro la coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos ha preso il via, nel campo dell’Inalpi Arena, il torneo dei maestri che quest’anno assegnerà anche la coppa del numero 1 al mondo di fine stagione. Oggi l’attesa è però soprattutto per due match, il doppio del pomeriggio che vedrà scendere in campo la coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro i numero uno, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, e la prima partita di Carlos Alcaraz contro l’australiano Alex De Minaur.
Per lo spagnolo inizia la corsa al numero 1 che contenderà al beniamino di casa Jannik Sinner. Nell’altro singolo della giornata si sfideranno invece Alexander Zverev e Ben Shelton, al suo debutto alle Finals. La sessione pomeridiana-serale vedrà anche una delle novità di questa edizione, il music break fra il doppio e il singolo. Ospite di oggi Achille Lauro.
Intanto all’Inalpi Arena e al Fan Village si vive l’atmosfera del tennis ma anche l’attesa per Sinner, fra giovanissimi tifosi vestiti da carota e fan pronti a esibire cartelli di sostegno. Il campione in carica delle Finals giocherà domani sera contro il canadese Felix Auger-Aliassime, entrato ieri sera negli 8 maestri dopo la sconfitta ad Atene di Lorenzo Musetti, anche lui fra gli otto campioni dopo il ritiro di Novak Djokovic. Per Musetti la prima partita sarà domani contro Taylor Fritz.
