ATP Finals: buona la prima per Sinner, battuto Auger-Aliassime

Buona la prima per Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro regola Felix Auger Aliassime in due set nel suo esordio alle Atp Finals, oggi lunedì 10 novembre. Jannik passa con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e 40 e mette in cassaforte il primo successo a Torino e i primi 200 punti del torneo per continuare la rincorsa alla coppa del numero uno, che verrà assegnata al miglior tennista della stagione al termine del Torneo dei maestri. Sinner parte bene e porta avanti i suoi turni di servizio senza fatica, mentre il canadese rischia a più riprese di subire il break. Auger-Aliassime resta però aggrappato alla battuta e perde il servizio solo nel dodicesimo game, che per Sinner vale break e set.

Al termine del primo parziale (durato 58 minuti), il canadese chiede di poter tornare negli spogliatoi per valutare un problema al polpaccio. Il secondo set inizia nel segno di Sinner, che tiene la battuta, trova il break e poi lo consolida per un rapidissimo 3-0. Il canadese reagisce e resta aggrappato con fatica al successivo turno, per poi cedere in maniera definitiva con il passare dei minuti. Finisce con un 7-5 6-1. Inalpi Arena in festa per Sinner, che parte con un successo a Torino.

“Sono molto, molto contento di rigiocare qua, in un torneo e in un posto molto speciale”, ha detto Sinner nell’intervista a bordo campo subito dopo il match. “Ogni anno è diverso. Oggi mi sono sentito abbastanza bene, il primo set è stato molto tosto con un livello molto alto”. Poi ha osservato: “Il campo è un po’ diverso, sono contento di come ci siamo adattati. Ho un girone molto difficile, tutti servono bene e quindi devi essere sempre concentrato fin dall’inizio. Oggi lo ero vediamo come va la prossima”. Sinner tornerà in campo mercoledì e affronterà Alexander Zverev, Auger-Aliassime (infortunio permettendo) se la vedrà invece con Ben Shelton.

Dalla stessa categoria