ATP Finals: Bolelli-Vavassori show, battuti i numeri 1 Cash e Glasspool

Esordio vincente – e a sorpresa – per la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals di Torino. Sospinti dal tifo di casa, all’Inalpi arena hanno sconfitto i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, i numeri uno del ranking mondiale. Il punteggio finale è stato 7-5 6-3 dopo un’ora e 21 minuti di gioco. Con questo successo, Bolelli e Vavassori balzano al comando del gruppo Peter Fleming davanti alla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, vincitori al super tie break (6-4 4-6 10-6) sul duo tedesco Krawietz-Putz. “Una partita nella top 5 della nostra coppia”: così gli azzurri Bolelli e Vavassori hanno commentato il successo nel loro primo match delle Finals.

“Ci dà molta carica – dice Bolelli -. Sapevamo che potevamo dargli fastidio, che il match si poteva vincere, anche se loro sono la testa di serie numero uno. Al di là del fatto tecnico, la chiave oggi era sicuramente l’energia, abbiamo giocato ogni punto con un’intensità pazzesca, volevamo fare bene. Chiaramente l’obiettivo è vincere – aggiunge -, ma secondo me l’obiettivo principale è entrare in campo, dare tutto, fare di tutto per portare a casa la partita”. Anche Vavassori si dice “molto felice di come abbiamo giocato. Ci siamo parlati prima di entrare in campo e l’obiettivo principale era quella di mettere tantissima energia. Sono molto fiero di Simo e molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questi due anni insieme e di come stiamo affrontando anche le difficoltà. Quindi era una prima a cui tenevamo molto”.

Infine un pensiero agli altri due azzurri al torneo, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. “Jannik – dice Bolelli – è un treno supersonico, gli facciamo in bocca al lupo. E poi siamo contenti molto per Muso perché se lo meritava, ha fatto una stagione pazzesca fino all’ultimo, ha dovuto lottare per arrivare qua e se l’è meritato. Quindi speriamo facciano bene a entrambi”.

