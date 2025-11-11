ATP Finals: Bolelli e Vavassori ancora super, è semifinale!

“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
Exploit per la coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori (numeri 7 del ranking mondiale) nel torneo di doppio delle ATP Finals di Torino. Dopo aver battuto all’esordio i numeri 1 della specialità, gli inglesi Julian Cash e Lloyd Glasspool, gli italiani hanno sconfitto in due set anche lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos – numeri 3 del seeding – staccando aritmeticamente il pass per le semifinali del Master. Punteggio finale 7-6(4) 6-4 per gli azzurri, che per la prima volta nella loro carriera approdano alle semifinali delle Finals: lo scorso anno erano stati eliminati nel round robin, stessa sorte che a Bolelli toccò nell’edizione del 2015 quando si qualificò in coppia con Fabio Fognini.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]
Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]