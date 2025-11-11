ATP Finals: Bolelli e Vavassori ancora super, è semifinale!

Exploit per la coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori (numeri 7 del ranking mondiale) nel torneo di doppio delle ATP Finals di Torino. Dopo aver battuto all’esordio i numeri 1 della specialità, gli inglesi Julian Cash e Lloyd Glasspool, gli italiani hanno sconfitto in due set anche lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos – numeri 3 del seeding – staccando aritmeticamente il pass per le semifinali del Master. Punteggio finale 7-6(4) 6-4 per gli azzurri, che per la prima volta nella loro carriera approdano alle semifinali delle Finals: lo scorso anno erano stati eliminati nel round robin, stessa sorte che a Bolelli toccò nell’edizione del 2015 quando si qualificò in coppia con Fabio Fognini.

