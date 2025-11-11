ATP Finals: Alcaraz soffre ma batte Fritz in rimonta, numero 1 quasi blindato

Vittoria sofferta per Carlos Alcaraz alle ATP Finals di Torino. Nella seconda giornata del round robin, il numero 1 del mondo ha sconfitto in tre set lo statunitense Taylor Fritz dopo due ore e 47 minuti di gioco con il punteggio di 6-7(2) 7-5 6-3. Lo spagnolo fa così un grosso passo avanti verso le semifinali – la qualificazione potrebbe diventare aritmetica già dopo il match di stasera tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur – e soprattutto si porta a una sola vittoria dal poter blindare la prima posizione in classifica mondiale e chiudere così la stagione davanti a tutti. Un successo difficile quello odierno per il murciano, contro un ottimo Fritz che si conferma giocatore temibilissimo in queste condizioni di gioco.

Un match equilibrato e deciso da pochi punti nei primi due set: nel primo parziale per Alcaraz è stato fatale un piccolo passaggio a vuoto nel tie break, mentre nel secondo – dopo aver annullato due palle break sul 2-2 – lo spagnolo ha approfittato di un calo dello statunitense, in difficoltà anche fisica. Nel set decisivo un break nel sesto gioco ha indirizzato la partita dalla parte del numero 1 del mondo, che adesso vede vicinissima la semifinale e la possibilità di chiudere la stagione in testa al ranking per la seconda volta in carriera (ci era già riuscito nel 2022). Per farlo gli basterà battere Lorenzo Musetti nell’ultimo match del girone: in quel caso, lo spagnolo sarebbe irraggiungibile per Jannik Sinner, anche in caso di trionfo a Torino dell’azzurro.

Da segnalare un fuori programma romantico durante il match, diventato teatro di una proposta di matrimonio. La fatidica domanda è stata posta durante una pausa della partita fra Alcaraz e Fritz, immortalata dalle telecamere e trasmessa sul maxi schermo che sovrasta il campo ed è utilizzato come tabellone dei punti.”She said yes”, con l’emoji dell’anello di fidanzamento, il commento al video postato sui canali social del torneo e della Federazione. Secondo il più classico dei rituali, il giovane dopo aver mostrato l’anello alla ragazza, le si è inginocchiato di fronte suscitando la sua reazione di stupore e gioia. Dopo un abbraccio e un bacio il futuro sposo le ha infilato l’anello incassando l’agognato si. Il tutto fra l’entusiasmo degli altri spettatori.

